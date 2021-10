In den Regalen von Billa und Billa Plus gibt’s bald ein neues, für viele wohl ziemlich gewöhnungsbedürftiges Produkt. Denn die Supermarkt-Kette hat demnächst nämlich auch Insektenburger im Sortiment.

Das “EAT FOR FUTURE” Burger Patty des Wiener Unternehmens ZIRP Insects kommt österreichweit in über 800 Märkten ins Tiefkühlregal.

Insektenburger bald im Billa-Regal

Neben Fleisch- und plant-based Produkten gibt’s in ganz Österreich bald auch Insektenburger zur Auswahl. Schon in den kommenden Tagen werden die Kühlregale mit der Burger-Alternative befüllt. Die Pattys von ZIRP Insects bestehen zu über einem Drittel aus Buffalowürmern, die als besonders “zukunftsträchtige Quelle für klimaschonendes tierisches Protein gelten”, wie es in einer Aussendung des Unternehmens heißt. Neben den Würmern sind außerdem noch Champignons und Erbensprotein mit dabei. Man wolle mit damit die Vorzüge der sogenannten Entomophagie (so nennt man den Verzehr von Insekten) für Kunden alltagstauglich machen.

Klimaschonende Alternative

Die Burger, die zu 40 Prozent aus Insekten bestehen, werden in Österreich produziert und sollen eine klimaschonende Alternative zu Fleischprodukten sein. Insgesamt zwei Jahre habe man in die Entwicklung des Produkts investiert. „Das war aufregende Pionierarbeit.“, so Christoph Thomann, Founder und CEO von ZIRP Insects, „Insekten eignen sich ausgezeichnet zur Weiterverarbeitung. Sie haben eine dezent-nussige

Geschmacksnote und lassen sich vermahlen sehr gut in beliebte Rezepturen integrieren.“

Emöglicht wurde diese Produktinnovation übrigens durch eine Gesetzesänderung auf EU-Ebene im Mai 2021. In Zukunft will das Unternhemen ZIRP Insects unter der Dachmarke “Eat for future” außerdem auch noch an anderen nachhaltigen Ernährungsalternativen arbeiten.