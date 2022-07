Die Bilder vom Set des neuen „Barbie“-Films von Greta Gerwig polarisieren im Netz. Aber eins ist klar: Die Puppe ist noch immer eine Stilikone. Und hiermit ist der fresheste Sommertrend 2022 geboren.

Die Kardashian-Sisters, Lizzo oder Simone Ashley sind bereits Fans.

Barbie gibt im Sommer den Ton an

Im Minutentakt überschwemmen uns neue Bilder vom Set des neuen Barbie-Films. Margot Robbie schlüpft in die Rolle der Plastikikone. Zwar dürfen wir mit dem Film erst 2023 rechnen, aber in ihren dehnbaren neonfarbenen 80er-Klamotten beim Rollerbladen macht sie jetzt schon Lust auf mehr. Als Boyfriend Ken steht ihr Frauenschwarm Ryan Gosling zur Seite. Kein Wunder, dass der Hype groß ist, zumal der Dreh gerade mitten in eine Welle von Nostalgie trifft. Und was wäre denn nostalgischer als unsere Barbie aus Kindheitstagen hochleben zu lassen. Natürlich mit einem coolen 2022 Upgrade: Mit Stilpower, Spaß und Selbstreflexion.

Ein paar spannende Hintergrunddetails zur berühmten Puppe haben wir noch kurz für euch: Barbara Millicent Roberts wurde 1959 in den amerikanischen Spielzeugmarkt, hineingeboren. Heute ist klar: Barbies 90-60-90 Taille, die gebleichten Zähne und das Platinblond sollen nicht gerade Vorbildcharakter haben (Mattel hat inzwischen ein viel umfassenderes Angebot in Bezug auf den Körpertyp). Die Puppe hat jedoch auch anderes zu bieten. Ihre Mitbegründer wollten mit Barbie „Selbstvertrauen, Neugier und Kommunikation“ in der Kindheit fördern und Kinder dazu ermutigen, „sich in aufstrebenden Rollen von einer Prinzessin bis zum Präsidenten vorzustellen“, wie in einer Presseaussendung steht. Denn in der Welt von Barbie ist wirklich alles möglich – wie wir ja alle wissen. Barbie war ja auch unsere erste Anlaufstelle für modische Experimente. Und sie hat uns damals schon gezeigt: Mode soll Spaß machen. Danke Barbie!

Diese Stars sind schon im Barbiecore-Fieber

Die Neuauflage des Mattel-Spielzeugs kommt mit Y2K-Elementen, Persönlichkeit und jeder Menge Power.

Khloé Kardashian feierte ihren Geburtstag im heißen Barbie-Ambiente.

Wen wunderts: Megan Fox versucht Barbie schon fleißig Konkurrenz zu machen. Mit einem Metallic Look von The Andamane.

Auch Kim Kardashian ist auf den Sommer-Barbie-Trend aufgesprungen. Sie tauscht ihren schwarzen Balenciaga-Style gegen eine Puderrosa All-Over-Version. Einfach zuckersüß!

Frauen sind nicht die einzigen, die sich dem Barbiecore-Wahn verschrieben haben. Sebastian Stan besuchte die diesjährige MET-Gala in einem monochromen Valentino-Look. Und Pink steht ihm sichtlich gut.

Lizzo hüllte sich für die offizielle FYC-Vorführung ihres Promovideos „Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls“ im DGA Theatre Complex in Los Angeles in knalliges Pink. Mit ihrem voluminösen Pferdeschwanz und den ausgefallenen Haarspitzen brachte sie die Lieblingsfrisur von Barbie auf den Punkt.

Simone Ashley bezaubert uns schon länger mit ihren stilsicheren Looks. Für die EE British Academy Film Awards hüllte sie sich in einen fließenden Seidenlook in Pink. Girlpower de Luxe!

Wie findet ihr den neuen Barbiecore Trend? Oh ja – ich werde im Sommer als Real-Life-Barbie durchstarten! Nö danke! Ohne mich!

