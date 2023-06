Die Retro-Welle hat uns total überrollt. In einer Zeit, in der wir wieder Schallplatten hören und Wes Anderson Filter über all unsere Storys legen, darf im modischen Sommer-Olymp eines nicht fehlen: der Tennisrock. Und dazu ist jetzt nicht mal eine Hand-Augen-Koordination erforderlich. Wir zeigen euch vier ikonische Looks zum Nachshoppen.

Wir finden, das Leben ist viel zu kurz, um keine kurzen Röcke zu tragen

Warum wir jetzt Bock auf den Tennisrock haben

Zugegeben, das Aufpoppen des Low-Rise Micro Minis von Miu Miu im Oktober 2021 bei der SS22 Show kostete uns ein never ever Augenverdrehen. Eine Saison später haben wir uns allmählich an die Minis gewöhnt. Und mit der Retro-Auflage des plissierten Tennisrocks sind wir bereit, bei dem sommerlichen Fashion-Game mitzuspielen. Das gute Teil ist ein facettenreicher Player, der es schafft von sportlichen Athleisure über verspieltes Balletcore bis zum elitären Schulmädchen-Look Ästhetiken zu transportieren. Also lasst die Spiele beginnen! Hier sind vier Styling-Inspirationen für euch zum Nachshoppen.

1. Y2K von Anna Winck

Die Brille viel zu groß, das Top viel zu klein, der Rock viel zu kurz. Willkommen in den 2000ern. Dass das Konzept trotzdem aufgeht, zeigt die Styling-Umsetzung der Fashion Ikone Anna Winck. Mit edlen Accessoires wird der sexy Streetwear-Look modisch aufgewertet.

2. Im Schoolgirl Look von Emili Sindlev

Wenn Schulmädchen auf Touri machen sieht das Ergebnis in etwas so aus wie der Look von Skandi Influencerin Emili Sindlev. Der farbliche Preppy-Brei in Weiß, Blau, Schwarz ist lässig und elegant zugleich und damit unser Ticket von der Unibibliothek bis zur Hipster-Vernissage. We like!

3. 70s von Lisa Masé

Würde Margot Tenenbaum sich auf ein Tennismatch begeben – sie würde in etwa so aussehen. Influencerin Lisa Masé rollt die Tennis-Uniform mit 70s Brille und Plisseerock neu auf.

4. Sexy Cheerleader von Hailey Bieber

Cheerleader sind längst keine sexy Pausenfüller mehr. Diesen Sommer schlüpfen wir in den College-Look, um ausnahmslos uns selbst zu feiern. Damit der Look nicht zu sehr Highschool wirkt, fügen wir auffällige Accessoires hinzu.