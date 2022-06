Die superkurze Rock-Version von Miu Miu hat die Miniwelle wieder ins Rollen gebracht. Frei nach dem Motto: Röcke sollten die Größe eines Gürtels haben, feiert der Mini diesen Sommer sein Comeback – und keine Sorge, es muss nicht immer ganz so short sein!

Pünktlich zum Saison-Warming verraten wir dir, woher der Trend kommt, welche Message dahinter steckt und wie du den Minirock in Szene setzt. Das Leben ist schließlich viel zu kurz!

Der Mini feiert sein sexy Comeback

Es war im Oktober 2021 bei der Spring/Summer 2022 Show von Miu Miu. Da staunten die Zuschauer nicht schlecht als das Label seine Models mit extrem kurz, plissierten Minis in „low rise“ über den Laufsteg schickte. Durch die Menge ging ein Raunen: „Untragbar“ flüsterten viele, „sexistisch“, dachten sich andere. Ihre Handykameras hielten sie so oder so darauf und innerhalb kürzester Zeit ging der Look viral. Influencerinnen wie Caro Daur und Chiara Ferragni rockten den Look auf Insta rauf und runter. Und viele Millennials fühlten sich in eine Zeit der 00er Jahre zurückversetzt, als It-Girl Paris Hilton die TV- und Zeitungswelt mit ihrer Rocklänge bei Laune hielt. Denn der Trend ist alles andere als neu…

Hailey Bieber in der Spring-Summer Kampagne von Miu Miu.

Minirock mit Maxi-Message

Der Modeklassiker hat seinen Ursprung im London der 60er-Jahre. Die Töchter der feinen Gesellschaft pfiffen auf konservative Elternhäuser, Moralapostel und Sittenwächter. Sie wollten endlich Freiheit, und das nicht nur im Kopf – da kam der Minirock der ­Londoner Designerin Mary Quant gerade recht.

Das skandalöse Stück Stoff entwickelte sich zum Symbol eines neuen weiblichen Selbst­bewusstseins. In den 90ern und 2000ern hat sich das zugehörige Sakko zwischenzeitlich verabschiedet, der Mini wurde richtig mini und feminin im sexy College-Look à la Avril Lavigne gestylt. 2022 blicken Designer, wie bei Miu Miu oder Christian Dior, modisch auf die Jugendbewegung der 60er zurück; zugleich feiern sie die heutige Gen Z, die erneut mit Tabus bricht.

Paris Hilton gab in den 00er Jahren den Ton in Sachen Rocklänge an.

Und so rocken Stars und Influencer den Minirock heute

Euphoria Star Sydney Sweeney zeigt sich bei den MTV Movie und TV Awards in einer glitzernden Version des Designer-Labels Miu Miu:

Auch an kurvigen Körpern kommt der Rock gut zur Geltung, wie das Plus-Size-Model Paloma Elsesser auf dem Cover des Magazins „i-D“ beweist:

Tops und Unterteile zeigen sich diesen Sommer meist im selben Farbton und Material wie bei Barbie Ferreira:

Etwas braver wird der Look mit Blazer kombiniert mit flachen sportlichen Schuhen wie bei Fashionista Anna Winck:

Und wenn dir der Look auf der Straße nicht ganz geheuer ist, kannst du dich wie Iris Law (Model und Tochter von Schauspieler Jude Law) mit dem Minitrend am Beach in Form eines Sarongs anfreunden:

Wie findest du den Minirock-Trend? Schrecklich! Ohne mich! Super hot! Ich bin dabei 🙂

