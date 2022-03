Eure Skinny Jeans darf jetzt ganz weit nach hinten im Kleiderschrank. Jetzt wird es bunt, sexy und bequem. Skinny war gestern! Die It-Girls dieser Stunde gehen jetzt nicht ohne diese fünf Hosen-Stars aus dem Haus.

Die 00er Jahre sind jetzt im positivsten Sinne dieser Worte voll in die Hosen gegangen. Es wird also alles andere als langweilig.

1. Cargohosen

Die Cargohose hat in den 00er Jahren die Militär-Hose Streetstyle-tauglich gemacht. Ihr lockerer Schnitt und die seitlichen Taschen machen sie so bequem wie lässig. Während sie zwischendurch in die Funktionsecke verbannt wurde, feiert die Cargo jetzt ihr großes Comeback.

Niemand schafft den Y2K-Trend so modern aufleben zu lassen wie das Label Blumarine. Skandi-Girl der Stunde Emili Sindlev stylt ihre Cargos Streetstyle-tauglich im Kombi-Look. Die sexy Schmetterlingsheels geben dem derben Look eine sexy, feminine Note:

Pernille Teisbæk trägt ihre Cargo-Hose im modernen Funktionslook in XL. Das schwarze Top und die Jacke geben der bunten Hose freie Bahn zum großen Auftritt

2. Print-Hosen mit Schlag

Psychedisch im 70er-Stil wird es bei den Schlaghosen. Die kommen jetzt nämlich als ausgestellte Leggins, überlang und gerne auch mit Schlitz daher. Die Schuhe sollten am besten einen chunky Absatz haben. Das streckt das Bein und lässt die lange Hose nicht am Boden schleifen.

Die für ihre farbenfrohen Looks bekannte Marianne Theodorsen lebt den Hippie Look mit ihrer bunten Schlaghose und Fellmantel. Im passenden Set getragen, bekommt die Hose ein elegantes Upgrade.

Nica Gomesgrasa verpasst ihrer Schlaghose in Kombi mit Converse einen sportlichen Touch. Mit dem Top bringt sie Mustermix, bleibt dabei aber in einer Farbwelt.

3. Low Rise Hosen

High-Waist erlebt mit dem Y2K-Trend einen regelrechten Absturz. Low, low, lower lautet die Devise. Also raus mit dem Bauchnabel und her mit den String-Tangas!

Auch Gen Z Sirene Olivia Rodrigo hat sich dem tiefen Bund verschrieben. Sie stylt ihre Low-Waist Jeans im 70s Look. Mit dem Crop-Top zeigt sie noch mehr Bauch. Der Fellmantel erlaubt ihr das auch bei frühlingshaftem Wetter.

Julia Fox treibt den Low-Rise Trend mit ihrem DIY Bandeau-Top und der Ultra-Low-Rise-Jeans auf die Spitze und verwandelt eine Jeans in ein zweiteiliges Denim-Set.

Wer sich den Look wie Julia selbst machen will, kann sich hier ihr Tutorial anschauen:

4. Weite Bundfaltenhosen

Eine der wenigen Styling-Szenarien, indem High-Waist 2022 erlaubt ist, sind Anzughosen. Die zeigen sich jetzt soft und lässigen mit Bundfalte. Die slouchy Hose tragen wir am liebsten pastellig in Cord. Sommerlicher wirds in luftiger Baumwolle und Leinen.

Emili Sindlev kombiniert ihre farbenfrohe Hose von Ganni mit einem farblich abgestimmten Pullunder. Indem sie darunter auf das Top verzichtet und etwas Haut zeigt, wird das Outfit gleich frühlingshafter.

Sarah Gottschalk Co-Founder von Jane Wayne kombiniert ihre Bundfaltenhose von Stine Goya zum kuschligen Strickpulli. Indem sie den Pulli mittig in den Bund steckt, wird der Look taillierter und bekommt damit eine schöne Silhouette.

5. Schillernde Party-Pants

Wer etwas Partyfeeling auf die Straße bringen mag, schafft das jetzt supereasy mit schillernden Paillettenhosen. Die Trendhose der Stunde kommt als extralange Palazzo-Hose in lockerer, weicher Form. Die weiten, exzentrischen Hosen wirken am besten im Baggy Stil, mit Crop-Top oder zum elegantem Blazer.

Linda Toll kürt ihre Party-Pants zum Star und kombiniert sie mit elegantem XL Blazer.

Fashionista Nica Gomescraca stylt ihre fröhliche Rainbow-Party-Pant zum sportlichen XL-Pullover. So wird das Outfit lässiger und Streetstyle-tauglicher.