Now it’s getting serious! In Folge fünf von „Die Bachelorette“ 2022 zeigt sich Sharon den restlichen zehn Männern erstmals ohne Perücke. Zudem spricht die 30-Jährige ganz offen über ihre Flatulenzen.

Aber alles der Reihe nach!

Bachelorette 2022: Sharon spricht über ihr peinlichstes Erlebnis

Los geht‘s mit einem Gruppendate am Strand und willkürlich zuckenden Brustmuskeln. Mit zur Beachparty dürfen Hannes, Tom B., Emanuell, Stas, Steffen, Jan und Alexandros. Am Strand angekommen, wird auch gar nicht lange um den heißen Brei geredet. Alexandros fragt Sharon nach ihrem peinlichsten Erlebnis und wer hätte es für möglich gehalten, auch eine Bachelorette gibt Körpergeräusche von sich (say what?! *Ironie off*). Sharon erzählt den Jungs nämlich, dass ihr in einer äußerst unpassenden Situation mal ein Pups einweicht ist. Jaaaa, liebe Männer, jetzt wisst ihr Bescheid. Auch Frauen pupsen! Prompt steigt Steffen auf Sharons Pups-Bekenntnis ein und verrät: „Ich hatte das tatsächlich auch“. Weiters erklärt er seinen Furz-Moment mit den Worten: „Da hat sich einfach zu viel Druck aufgebaut“. Na, dann wissen wir das jetzt auch!

Bild: RTL+

Und weil eine gute Furz-Geschichte offenbar auch verbindet, pickt Sharon dann letztendlich auch Steffen heraus, um mit ihr den restlichen Abend zu verbringen. Obwohl Sharons Worte „Unser Umgang ist einfach locker“ und „Er ist einfach er“ eher nach Hinhalte-Floskeln klingen, fällt dann aber doch noch ein Kuss – der zugegeben richtig cute war (und nur ein bisschen cringe).

Bild: RTL+ – Sharon & Steffen

Von cute kommen wir zu hot! Auch Lukas ergattert eines der begehrten Einzeldates und huch… zwischen den beiden knistert es gewaltig! Nachdem feststeht, dass ein Visionboard durchaus eine tolle Sache ist, kommt es nach einer heißen Bodypainting-Aktion auch zum ersten Kuss zwischen den beiden. Und dieser war – um es in Sharons Worten zu beschreiben – „magisch“! Doch das ist noch nicht das Ende des gemeinsamen Abends.

Sharon überrascht Lukas

Die Bachelorette leidet an kreisrundem Haarausfall. Deshalb hat sie sich zu Beginn des Jahres dazu entschieden, ihre Haare komplett abzurasieren. Von den Jungs weiß das aber niemand. Zumindest bis zu ihrem Einzeldate mit Lukas. Nach einer Kuscheleinheit in der Badewanne, ziehen sich beide zurück, um sich frisch zu machen. Unter dem Nachthimmel Thailands schreitet Sharon dann in einem umwerfenden Kleid auf Lukas zu – und das erstmals ohne Perücke. Der Hamburger, der ebenfalls eine Glatze trägt – reagiert sichtlich gelassen. „Du siehst gut aus“, so Lukas. „Ich glaube, wir haben den gleichen Friseur“, sagt Sharon, als sie ihn in die Arme schließt. Lukas schmunzelt und sagt über Sharons „neuen“ Look: „Ich finde, das macht sie noch authentischer und noch stärker.“

Bild: RTL+ – Lukas küsst Sharon auf den Kopf

Von der Reaktion des Hamburgers ist Sharon sichtlich überrascht: „Lukas hat mir ein unglaubliches Gefühl gegeben. Damit hätte ich nicht gerechnet. SO erkannt zu werden, wie ich bin, das ist ganz, ganz wertvoll.“ Auch Lukas freut sich riesig über Sharons Vertrauensbeweis!

Sharon: „Ich zeig mich heute allen Männern ohne Perücke“

Was Lukas aber zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß: Es war im Prinzip nur eine Art Generalprobe im kleinen Kreis. „Ich zeige mich heute allen Männern ohne Perücke“, beschließt Sharon vor der Nacht der Rosen. „Ich mach mich jetzt nackt – und vielleicht auch verletzlich“.

Bild: RTL+ – Die Nacht der Rosen

Doch es stellt sich heraus: Ihre Angst im Vorfeld war – zumindest was die Reaktionen der Männer angeht – unbegründet. „Jetzt sieht die noch geiler aus“, meint Stas; und Dominik findet: „Sie war davor wunderschön und ist danach immer noch wunderschön.“ Und auch Sharon ist happy: „Ich hätte mir diesen Moment nicht besser vorstellen können.“

Den Moment besser vorgestellt hätten sich aber vermutlich auch Stas und Hannes, denn die „dürfen“ nach Folge fünf wieder nach Hause fliegen.

Die neuen Folgen der Bachelorette werden jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.