Es gibt Babynews im Hause Kardashian! Denn wie Sprecher der Familie bestätigen, erwartet Khloé Kardashian ihr zweites Kind. Doch ganz so süß und unbeschwert dürften die News nicht sein. Denn der Vater ist ausgerechnet Khloés Ex.

Die beiden sollen seit Dezember keinen privaten Kontakt mehr haben.

Khloé Kardashian: Schier endloses Drama mit Tristan Thompson

Wer das Leben der Kardashians ein bisschen verfolgt, hat den Namen Tristan Thompson bestimmt schon gehört. Der Basketballspieler ist Khloé Kardashians Ex-Freund und hat sich in den vergangenen Jahren schon so einige extreme Vertrauensbrüche geleistet.

Da wäre etwa die erste Affäre, die in „Keeping Up With The Kardashians“ sogar dokumentiert wurde. Wenige Tage vor der Geburt der gemeinsamen Tochter True wurde bekannt, dass Tristan seine Khloé während der Schwangerschaft mehrmals mit mehreren Frauen betrogen haben soll. Ein Schockmoment für die werdende Mama. Doch Khloé verzieh Tristan; er durfte sogar bei der Geburt der gemeinsamen Tochter dabei sein.

Nur ein Jahr später kam dann aber der nächste – noch größere – Schock: Tristan küsst auf einer Party Jordyn Woods, die beste Freundin von Kylie Jenner und eine enge Vertraute der Familie. Auch dieser Moment der Enttäuschung wird in der Reality-Show dokumentiert, ebenso wie das darauffolgende Auf und Ab des Paares. Denn immer wieder kommen Gerüchte auf, dass die beiden wieder zusammen sind.

Baby Nummer Zwei ist unterwegs!

Erst in der kürzlich ausgestrahlten ersten Staffel von „The Kardashians“ sieht man die beiden, wie sie an ihrer Beziehung arbeiten wollen. Doch wie Khloé im Rahmen der Ausstrahlung immer wieder betonte, hat all diese Mühe nichts gebracht. Denn zwischen Khloé und Tristan schien es endgültig aus zu sein. Grund dafür soll auch der letzte Skandal sein, der Ende vergangenen Jahres ans Licht kam. Denn damals wurde enthüllt, dass Tristen eine monatelange Affäre hatte, bei der auch ein Kind gezeugt wurde.

Ein Vaterschaftstest bestätigte schließlich, dass Tristan der Vater ist. Es dürfte das endgültige Ende der Beziehung zwischen ihm und Khloé bedeutet haben. Umso überraschender kommen jetzt die zahlreichen Medienberichte, die behaupten, dass Khloé ein zweites Kind erwarten soll. Und zwar ausgerechnet mit Tristan.

Die beiden sollen eine Leihmutter engagiert haben. Khloé hat sich zu den Gerüchten bisher übrigens noch nicht geäußert. Doch ein Sprecher des Reality-Stars bestätigt gegenüber dem „People“-Magazin die Gerüchte. „Wir können bestätigen, dass True ein Geschwisterchen haben wird, das im November gezeugt wurde“, heißt es in dem Statement. „Khloé ist der außergewöhnlichen Leihmutter unglaublich dankbar für diesen schönen Segen.“

Khloé Kardashian: Kein Kontakt zu Ex Tristan Thompson

Doch der Sprecher stellt auch klar, dass diese Babynews keinesfalls bedeuten, dass die beiden wieder ein Paar sind. Ganz im Gegenteil. Denn nachdem das Baby im November gezeugt wurde bedeutet das, dass die Familienplanung rund einen Monat vor dem Betrugsskandal war. Eine Versöhnung habe es seither nicht mehr gegeben. „Khloé und Tristan sind nicht wieder zusammen und haben seit Dezember nicht mehr miteinander gesprochen, abgesehen von Fragen der gemeinsamen Elternschaft“, betont auch der Pressesprecher.

Sieht ja nach jeder Menge Drama im Hause Kardashian-Thompson aus. Vielleicht auch deshalb bittet Khloé „um Freundlichkeit und Privatsphäre“, damit sie „sich auf ihre Familie konzentrieren kann.“ Doch wir sind uns sicher: da werden bestimmt noch einige Details zu Baby Nummer Zwei folgen.