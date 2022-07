Es liegt Liebe in der Luft. Denn neben all den Sommerhochzeiten in dieser Saison folgen auch einige Anträge! Besonders diese Sternzeichen haben große Chancen, sich noch im Juli zu verloben.

Und bald läuten die Hochzeitsglocken!

Waage

Als geduldiges Sternzeichen warten und hoffen die Waagen schon lange auf einen Antrag. Aber bisher war es entweder nie der Richtige Partner/ die richtige Partnerin oder der richtige Zeitpunkt. Doch jetzt ist es endlich soweit und die Waagen wissen: das ist die wahre Liebe! Fehlt nur mehr der Ring um das auch optisch zu bezeugen.

Vor allem in diesem Jahr wird das Warten aber immer mühsamer. Denn scheinbar alle im Freundeskreis der Waage sind im Hochzeitsfieber! Doch das Warten lohnt sich, liebe Waagen. Denn der Antrag, der auf euch wartet wird umso romantischer und kitschiger sein – ganz wie ihr ihn euch erträumt habt!

Steinbock

Für die Steinböcke ist seit dem Supermond im Juli eine richtige Glückssträhne gestartet. Sie fühlen sich wohl, sind glücklich und wissen genau, was sie wollen. Das scheint auch in der Beziehung richtig zu helfen.

Denn noch bis Ende Juli erwartet die Steinböcke ein überraschender Antrag und eine enorm romantische Zeit zu zweit! Und wer weiß, vielleicht sind die motivierten Steinböcke durch ihren Energieschub jetzt ja auch bereit für etwas mehr Spontanität; wie wäre es zum Beispiel mit einer spontanen Sommerhochzeit?

Löwe

Dem Löwen reicht’s! Er will sich endlich verloben. Denn die Wartezeit ist einfach schon zu lange und die wichtigsten klärenden Gespräche hat er in der Beziehung ohnehin schon hinter sich. Es ist alles geregelt, warum also noch warten?

Genau dieser Gedanke treibt den Löwen jetzt dazu, die Sache einfach selbst in die Hand zu nehmen und einen Antrag zu planen. Warum denn auch nicht – schließlich läuft die Verlobung dann genau so, wie die perfektionistischen Löwen sich das vorgestellt haben. Das Tierkreiszeichen zeigt also endlich Initiative – und wird mit einem romantischen „Ja ich will“ belohnt!