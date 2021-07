Nach dem EM-Finale kritisierte Prinz William in einem Tweet die rassistischen Anfeindungen gegenüber britischen Fußballspielern scharf. Jetzt werden allerdings Stimmen laut, die ihn selbst angreifen. Der Prinz würde mit zweierlei Maß messen: Bei Schwägerin Meghan Markle blieben verteidigende Worte nämlich aus.

In einem Interview mit Oprah Winfrey warfen Meghan Markle und Prinz Harry royalen Familienmitgliedern vor einigen Monaten Rassismus vor.

Nachdem britische Fußballspieler nach dem verlorenen EM-Finale mit rassistischen Anfeindungen konfrontiert waren, konnte sich der Thronerbe nicht mehr zurückhalten. Auf Twitter kritisierte er die Anfeindungen scharf: “Ich bin angeekelt von den rassistischen Beschimpfungen gegen die englischen Spieler nach dem Match gestern Abend. Es ist völlig inakzeptabel, dass die Sportler dieses abscheuliche Verhalten ertragen müssen. Das muss jetzt aufhören und alle Beteiligten sollten zur Rechenschaft gezogen werden.”

Ungewohnte harte Worte von dem britischen Thronfolger. Dieser Tweet wird Prinz William jetzt allerdings zum Verhängnis. Ihm wird in den Kommentaren nun nämlich vorgeworfen, wo denn sein Einsatz gewesen sei, als es um seine Schwägerin und seinen Neffen ging. Denn neben vermeintlich rassistischen Aussagen von der Royal Family selbst, wurde auch in den Boulevard-Medien über die Frau von Prinz Harry immer wieder mit rassistischem Unterton berichtet. Deshalb nun der Vorwurf der User, der Prinz gehe mit einer Doppelmoral an das Thema Rassismus und sein Tweet sei heuchlerisch.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W