Ralf Schmitz hört als Moderator bei “Take Me Out” auf. Das verkündet der Comedian jetzt auf Instagram und verabschiedet sich gleichzeitig von seinen Fans. Doch RTL hat bereits einen Ersatz gefunden: Jan Köppen wird die Kuppelshow ab sofort moderieren.

Jan Köppen kennen wir schon aus “Ninja Warrior Germany” und “Are You The One”.

Ralf Schmitz hört bei “Take Me Out” auf

“Take Me Out” ohne Ralf Schmitz? Das kann sich wohl kaum ein Fan der RTL-Kuppelshow vorstellen. Trotzdem müssen wir alle jetzt stark bleiben. Denn der Comedian hört als Moderator bei “Take Me Out” auf. “Man soll aufhören, wenn’s am schönsten ist”, schreibt der 46-Jährige auf Instagram und verabschiedet sich damit von seinen Fans. Vergangenen Samstag (27. März) war er das letzte Mal bei der Kuppelshow dabei “Das war nun meine letzte Sendung mit und für euch. Es war mir eine Ehre und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ein großes Dankeschön an all die Kandidaten und Kandidatinnen, die in den vielen Jahren dabei gewesen sind”, schreibt er. Warum genau er die Show verlassen hat, ist derzeit aber noch nicht bekannt. Allerdings hat RTL bereits einen Ersatz für den Comedian gefunden. Und zwar Moderator Jan Köppen. Ob der Neue es genauso gut machen wird?

Jan Köppen ersetzt Ralf Schmitz

Nun ist klar, wer Ralf Schmitz als Moderator ersetzen wird. Jan Köppen wird ab der kommenden Staffel Singles auf der Suche nach der Liebe helfen. Das teilte RTL am Sonntag (28. März) mit. Der 38-Jährige ist schon längst kein Unbekannter mehr. Denn wir kennen ihn bereits als Host von “Ninja Warrior Germany”. Außerdem moderierte er die Sendung “Are You The One” für TVNOW. “Er ist der Mann, der zukünftig dafür sorgt, dass sich euer Puls vorm TV beschleunigt. Jetzt gerade ist er noch eifrig auf der Suche nach neuen Singles. Seid gespannt, welche Traummänner er bereithält, um die Herzen aller Singles höher schlagen zu lassen”, schreibt RTL am offiziellen “Take Me Out”-Instagram-Account.

Die Kuppelshow läuft seit 2013 auf RTL. Die neuen Folgen mit Jan Köppen werden voraussichtlich ab Sommer 2021 in Köln gedreht. Wann die neue Staffel im Fernsehen zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.