Die Bewerbungsphase ist beendet und wir haben sie gefunden: Unsere missBFFs 2023! Was die beiden auf ihrer großen Reise erleben und wie du dabei sein kannst?

Das liest du hier!

missBFF: Vier Wochen quer durch Österreich

Wie im vergangenen Jahr wollen wir auch heuer wieder Österreich unsicher machen – ganz nach dem Motto „deep dive“ tauchen wir gemeinsam mit euch in das Abenteuer eures Lebens! Den ganzen September lang werden unsere missBFFs good old Austria bereisen – Spoiler-Alert: Kurztrip nach Ibiza inklusive! Wir nehmen euch mit zu aufregenden Abenteuern, glamourösen Events inklusive Styling, kulinarischen Highlights und vielem mehr! Celebrities können einpacken, ihr lebt das Jetset-Life! Egal, ob Vienna Fashion-Week oder Yacht-Cruise am Wörthersee: Immer mit dabei ist unser Filmteam, das die schönsten Erlebnisse für unsere missCommunity festhält. Gänsehaut-Momente garantiert! Dank der tollen Unterstützung unter anderem von L’Oréal Paris, Maybelline, Essie, Dyson, Zalando und Samsung dürft ihr euch außerdem auf coole Goodies freuen. Doch wir wollen nicht zu viel verraten …

Eines ist fix: Dieser missBFF September wird sowas von aufregend – also stay tuned und begleitet die Reise der glücklichen GewinnerInnen virtuell auf unserem miss Instagram-Account, Facebook & TikTok! ♥