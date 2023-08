Nicht nur schwarze Hosen, basic White-Ts oder ein klassischer Blazer gehören in jeden Kleiderschrank – es gibt auch Taschen, die wir unbedingt als fixen Bestandteil in unsere Garderobe aufnehmen sollten. Insgesamt sind es genauer gesagt vier Modelle, mit denen du garantiert für jeden Anlass perfekt ausgestattet bist.

Von casual zu business bis hin zu elegant – mit diesen vier Taschen bist du immer top gestylt!

Mit diesen 4 Taschen kannst du nichts falsch machen

We know – mit Taschen ist es irgendwie ähnlich wie bei Schuhen; man hat das Gefühl, man kann nie genug davon haben. Aaaaber dem müssen wir jetzt widersprechen. Im Sinne der Nachhaltigkeit reichen nämlich vier Taschen aus, um so ziemlich für jeden Anlass die richtige Bag parat zu haben. Denn seien wir uns ehrlich: in den meisten Fällen greifen wir ohnehin immer zu unseren Lieblingspieces anstatt wild herumzuexperimentieren. Mit klassischen Basic-Pieces kann man nämlich auch in Sachen Accessoires nie etwas falsch machen.

Wir zeigen euch, viele vier Taschen in jeden Kleiderschrank gehören – ganz im Capsule Wardrobe Style!

1. Shopper

Schlichte, große oder mittelgroße Shopper sind schon seit Jahren im Trend – und werden so schnell wohl auch nicht mehr aus der Fashion-Welt verschwinden. In Basic-Farben wie Schwarz, Beige oder Weiß kann man mit diesen Taschen einfach nie etwas falsch machen. Ob fürs Büro, einen kurzen City-Trip oder zum Weg in den Supermarkt – dieses Basic-Pieces sind nicht nur praktisch, sondern in Kombi mit dem richtigen Outfit auch total stylish! Aka, ein absolutes Must-Have für jeden Kleiderschrank.

2. Eckige Umhängetaschen

Auch dieser Taschen-Stil hat sich mittlerweile zum absoluten Klassiker entwickelt, der ewig zeitlos bleibt: Schlichte, eckige Taschen, die man entweder Crossbody oder einfach auf der Schulter tragen kann. Sie sind perfekt für einen gemütlichen Cocktail-Abend mit der BFF, ein Work-Dinner oder auch für einen Partyabend im Club. Auch hier setzen wir idealerweise auf gedeckte Farben, die zu jedem Outfit passen!

3. Clutch

Eine elegante Clutch darf definitiv in keinem Kleiderschrank fehlen! Vermutlich braucht man diesen Taschen-Typ zwar nicht so oft, er ist aber das perfekte Accessoire für ganz besondere Anlässe, wie Hochzeiten, Ballabende oder ein Gala-Dinner. Wer also für jedes Event gewappnet und perfekt ausgestattet sein will, der sollte definitiv auch eine stilvolle Clutch, die sich vielseitig kombinieren lässt, in den Taschen-Fundus mit aufnehmen!

4. Signature Piece: Eine „special“ Tasche

Und last but not least: Wer es hin und wieder doch bunt und ausgefallen mag, der sollte sich unbedingt auch eine special „Signature Bag“ zulegen. Und die darf ruhig knallen! Egal ob Fransen, Nieten, schrillende Farben oder sonstige auffälligen Hingucker – bei dieser Bag ist alles erlaubt. Diese Tasche holen wir für ganz besondere Anlässe raus und machen sie zu unserem absoluten Signature-Piece, auf das wir jedes Mal angesprochen werden, wenn wir sie tragen!