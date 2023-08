Cowboy Boots sind gekommen, um zu bleiben. Der beste Beweis: die stylischen Western-Stiefel haben es mittlerweile sogar schon in unsere Sommergarderobe geschafft. Die einzige Regel, die ihr dabei befolgen müsst: je länger die Boots eure Beine hinauf wandern, desto besser.

Wie ihr den Trend am besten nachstylt, verraten wir euch hier.

Cowboy Boots: Das neue Summer-Must-Have

Okay, zugegeben: wenn es bis spät nachts noch 30 Grad Außentemperatur hat, dann sind Cowboy Boots wohl wirklich das Letzte, an das wir beim Styling denken. Dabei erleben die Stiefeln gerade eine regelrechte Trendwelle. Blickt man in südliche Länder, dann gibt es dort kaum eine Person, die sich nicht mit Cowboy Boots in ihrer Abendgarderobe zeigt. Wem also schwitzige Waden egal sind, der sollte sich folgende Outfit-Inspos mal genauer ansehen 😉

1. Blümchen-Wetter

Womöglich sind ein cutes, geblümtes Sommerkleid und schwarze Cowboystiefel nicht unbedingt die Kombi, die ihr sofort im Kopf habt. Dabei kann gerade dieser harte Cut zwischen Romantik und Edgyness richtig trending aussehen. Dazu noch zu den Boots passende Sonnenbrillen und eine Crossbody-Bag und ihr seid ready to go!

Der Look zum Nachstylen:

2. Basic Instinct

Wer gerne etwas schlichter unterwegs ist, der kombiniert einfach ruhige Farben und keine Muster zu seinen Stiefeln. Richtig bequem ist der Mix aus schwarzen Radlershorts, Tanktop und einem Oversized Jeanshemd. Passt zu ziemlich jedem Anlass und lässt den Wohlfühlfaktor garantiert in die Höhe schnellen.

Der Look zum Nachstylen:

3. Romantische Vibes

Richtiges Urlaubsfeeling verspricht der Trend, wenn man ihn mit einem weißen Leinenkleid und hellbraunen Stiefeln trägt. Eine elegante Moonbag sowie schlichter Schmuck machen den Look perfekt dafür, um der Hingucker auf jeder Sommerparty zu sein. Ein Hauch Lippenstift und ein Sleek Bun sorgen für die ultimativen Vacation Vibes.

Der Look zum Nachstylen: