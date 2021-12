Mal ehrlich: Wer braucht schon Blumen, romantische Trips oder heiße Schäferstündchen, wenn man noch etwas ganz anderes haben kann! Nämlich eine Beziehung, in der man sich blind vertraut, in der man so sein kann, wie man ist und in der man vor allem eines hat: Spaß!

Deshalb gibt’s hier fünf unromantische Zeichen, die euch zeigen sollen, dass ihr den Partner oder die Partnerin für’s Leben schon gefunden habt.

1. Ihr kennt die Schwächen des anderen

Und zwar nicht im üblichen Schnulzen-Sinn à la „er/sie weiß, was mir nicht gut tut und ist immer für mich da“, sondern eher „er/sie weiß, was ich hasse und reibt es mir auch ständig unter die Nase“. Denn: Spaß muss einfach sein! Auch, wenn nur ein Part in der Beziehung hysterisch loslacht, wenn er dem anderen Part mal wieder einen Streich spielt. Rache ist süß, meine Lieben. Also zahlt es ihm/ihr bei der nächst besten Gelegenheit einfach zurück. Wenn ihr euch gegenseitig aufs Korn nehmen könnt, ohne dass der andere dabei verletzt ist, dann ist das ein ziemlich gutes Zeichen, dass ihr wisst, wo eure Grenzen und die, des anderen liegen.

2. Ihr habt lustige Insider

Jaaa, we get it! Nichts, wirklich nichts, ist nerviger, als Pärchen, die ständig anhand von Insidern kommunizieren und dabei auch noch kichern und einander seltsame Zeichen geben. Aber: Insider heißen nicht umsonst so! Sie sind dafür gemacht, dass nur wenige Personen wissen, worum es geht und aus welchem Grund etwas ultra lustig ist. Das schweißt zusammen und ist ein klares Zeichen dafür, dass ihr euch auch ohne Worte versteht, da ihr ein richtig gutes Fundament aufgebaut habt. Und: Je schmutziger eure Insider, desto tiefer geht eure Beziehung…

3. Ihr sprecht über eure Klo-Gewohnheiten

Was strengen wir uns zu Beginn einer Beziehung nur an, um ja keine Geräusche von uns zu geben, während wir die Toilette aufsuchen. Paare, die sich schon seit längerem in einer Beziehung befinden, können darüber wohl nur noch müde lachen. Denn vorbei sind die Zeiten, in denen man so tut, als würde man Glitzer und Feenstaub produzieren, während man auf der Schüssel sitzt. Die Realität: Man gibt sich regelmäßige Updates über das tägliche Klo-Befinden und scheut sich auch nicht davor, den Partner oder die Partnerin darum zu bitte, einem eine neue Klopapierrolle durch die Türe zu reichen.

4. Ihr drückt euch gegenseitig die Pickel aus

Ein absolutes Klischee, das wissen wir! Aber habt ihr schonmal näher darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet? Pickel sind nun wirklich keine schöne Angelegenheit. Unsere eigenen nicht und schon gar nicht die, von anderen! Und trotzdem ist das gegenseitige Ausdrücken der kleinen Teufel irgendwie zu einem der größten Liebesbeweise der heutigen Zeit geworden. Kein Wunder, immerhin zeigt man dem Partner oder der Partnerin damit auch Körperflüssigkeiten, die besser verborgen bleiben sollten.

5. Ihr freut euch, gemeinsam Lebensmittel einzukaufen

Statt am Abend in schummrigen Bars abzuhängen oder am Wochenende einen romantischen Spaziergang zu machen, freut ihr euch darauf, gemeinsam einkaufen zu gehen? Gratulation! Ihr führt wohl wirklich eine Beziehung, die ewig hält! Denn während das Lebensmittel-Shopping für viele zu einem echten Albtraum wird, da man sich wiedermal nicht einig ist, was man essen möchte, gehört es für euch zum Highlight der Woche! Ihr seid ein eingespieltes Team, jeder hat einen Bereich, für den er oder sie im Supermarkt zuständig ist und ihr liebt es einfach, gemeinsam zu erkunden, welche Neuheiten im Regal 7A zu finden sind und mit welchen neuen Mitarbeiter ihr diesmal an der Kasse schäkert.