Irgendwie scheint sich das Netz gerade nur eine einzige Frage zu stellen: Ist dieser Bär echt oder handelt es sich um einen Menschen in einem Bärenkostüm? Aufnahmen von einem Zoo in China bringen jetzt Menschen auf der ganzen Welt zum Rätseln.

Diese Geschichte fällt wohl in die Kategorie „Sommerloch“.

China: Ist dieser Bär ein Mensch im Kostüm?

Die Bärin Angela richtet sich auf, steht mehrere Sekunden lang auf den Hinterbeinen und winkt den Zoobesucher:innen sogar zu. Ja, man kann sagen, der Malaienbär im Zoo von Hangzhou in China präsentiert sich fast schon menschlich. Und genau deshalb ist im Netz nun eine hitzige Debatte über die Echtheit des Tieres entbrannt. Denn seit einigen Tagen kursiert ein kurzer Clip von dem Bären auf Social Media. Und viele Internet-User:innen sind sich sicher, dass es sich beim Tier in dem Zoo im Osten Chinas ganz eindeutig um einen Menschen handelt, der in ein Bärenkostüm gesteckt wurde.

Visitors are thronging a zoo in eastern China’s Zhejiang province after a video of one of its bears went viral with some netizens suggesting she looked so human that she might be a staff member in a bear suit, local media reported https://t.co/ZttIlc73rv 1/4 pic.twitter.com/OnaGC21R4V — Reuters (@Reuters) August 1, 2023

Clip geht viral und sorgt für Belustigung

Das Video wurde in wenigen Tagen bereits unzählige Male geteilt und verzeichnet inzwischen mehrere Millionen Aufrufe. Unter den Clips von Bärin Angela sammeln sich natürlich tausende Kommentare. Und der Tenor ist ganz eindeutig: An die Echtheit des Tieres glauben die wenigsten. „Niemals ist das ein echter Bär!“, schreibt zum Beispiel ein User.

Einige Reaktionen sind aber besonders lustig. Könnt ihr euch noch an die Geschichte von dem Mann erinnern, der wie ein Langhaarcollie aussehen und leben möchte? Ein X-User befürchtet nun, dass der Hunde-Mann beachtliche Konkurrenz aus China bekommen hat. Was das mediale Interesse betrifft, stimmt das vermutlich tatsächlich!

Ein anderer User weist auf eine ganz bestimmte Szene von „Die Simpsons“ hin. In einer Folge wird über einen Fake-Panda berichtet. „Die Simpsons haben es wieder einmal prophezeit.“, scheibt der Nutzer zu dem Tweet. Zugegeben, die Parallelen sind durchaus eindeutig!

User:innen glauben es handelt sich um Marketing-Strategie

Einige User:innen im Netz sind sich aber sicher, dass es sich hier ganz klar um eine Marketing-Strategie des Zoos handelt. „Da wollte der Zoo wohl offenbar die Besucherzahlen wieder etwas nach oben treiben“, schreibt ein Nutzer zum Beispiel unter dem viralen Clip. Sollte es sich tatsächlich um eine geplante Werbeaktion des Zoos handeln, sei dieser Plan aber wohl aufgegangen.

„Nachdem ich diesen Bären im Internet aufrecht stehend gesehen hatte, wollte ich sehen, wie er in Wirklichkeit aussieht, also kam ich hierher“, sagte ein Mann gegenüber dem chinesischen Sender Chao News. Und er ist offenbar nicht der einzige! Denn lokalen Medien zufolge seien die Besucherzahlen im Zoo von Hangzhou um 30 Prozent auf rund 20.000 pro Tag gestiegen, seit das Video am Wochenende zum Trendthema in den chinesischen sozialen Medien wurde.

Zoo stellt klar: Bär ist kein Mitarbeiter im Kostüm

Auch der Zoo selbst hat sich inzwischen zu dem vermeintlichen Fake-Bären geäußert, wie unter anderem CBS News berichtet. Auf Social Media schreibt das Unternehmen aus der Perspektive der Bärin Angela: „Der Zoodirektor rief mich gestern nach der Arbeit an und fragte, ob ich gefaulenzt hätte, indem ich ein zweibeiniges Tier für meinen Ersatz gefunden hätte“. Weiter heißt es in der Botschaft der Bärin: „Ich betone hiermit noch einmal: Ich bin ein Malaienbär!“

Mit weiteren Aufnahmen von Angela und anderen Bären stellte der Zoo klar, dass es sich tatsächlich um Malaienbären handelt. Außerdem weist ein Sprecher des Zoos darauf hin, dass es ein Mensch in einem Bärenpelzkostüm bei den sommerlichen Temperaturen von 40 Grad nur ein paar Minuten durchhalten würde. Good point – das müssen wohl selbst die kritischsten Stimmen zugeben!