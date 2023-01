Habt ihr mit eurer Ex oder eurem Ex noch nicht alles geklärt? Schleicht sich so kurz vor dem Valentinstag doch noch die ein oder andere grantige Erinnerung in euer Gedächtnis? Ein Zoo in San Antonio scheint dafür eine Lösung gefunden zu haben: Kakerlaken.

Denn die kleinen Tierchen sollen es ermöglichen, den letzten Grant für die Ex-Beziehung loszuwerden.

Valentins-Gruß für den Ex?

„Zeit heilt alle Wunden“ ist eines dieser Sprichwörter, dass manche von uns wohl wirklich nicht mehr hören können. Denn auch, wenn es wohl in den meisten Fällen der Wahrheit entspricht: wer hat denn schon Zeit, darauf zu warten? Ein Beispiel dafür ist wohl die Ex-Beziehung. Denn viele von uns haben wohl diese eine Ex-Beziehung, mit der wir einfach nicht abgeschlossen haben. Und damit meinen wir nicht zwangsläufig, dass man dieser Person noch nachtrauert.

Ganz im Gegenteil. Es gab einfach keinen richtigen Abschluss, keine letzte Aussprache oder keinen Moment, in dem man selbst wirklich alles loswerden konnte. Was bleibt, ist dann ein (oft) langanhaltender innerer Grant, der es einfach nicht ermöglicht, die Sache hinter sich zu lassen. Tage wie der Valentinstag sind da natürlich nicht gerade ideal. Denn am Tag der Liebenden denken wohl einige von uns auch an die Beziehungen, die gescheitert sind. Oder werden unfreiwillig daran erinnert, wenn der eine oder die eine Ex einfach nicht lockerlässt und mal wieder ohne jegliche Vorwarnung schreibt. Nein Danke!

Aber wie wird man denn diesen Ärger los, wenn man sich nicht auf die Zeit verlassen will (oder einfach zu ungeduldig ist). Der Zoo von San Antonio hat dafür eine ganz spezielle Aktion. Denn rund um den Valentinstag kann man Kakerlaken nach dem oder der Ex benennen – und diese dann an Tiere verfüttern lassen. Eine ziemlich brutale Art, mit der Ex-Beziehung abzuschließen. Unter dem Titel „Cry me a Cockroach“ kann man auf der Webseite des Zoos eine Kakerlake spenden, ihr den Namen des oder der Ex geben und sogar eine Grußkarte hinzufügen. Der oder die namensgebende Ex wird also sogar darüber benachrichtigt, dass eine tierische Version verfüttert wurde. Noch deutlicher kann man die Botschaft von „es ist vorbei“ wohl wirklich nicht versenden.

10 Dollar für Kakerlaken-Widmung

Zehn Dollar kostet es, eine Kakerlake benennen zu lassen; wer Nagetiere bevorzugt, zahlt 25 Dollar. Wer ein Upgrade hinzufügt, kann für 150 Dollar auch ein Video bekommen, in dem man sieht, wie das Tier verfüttert wird – inklusive Message an die Ex-Beziehung. Für die Vegetarier:innen und Veganer:innen gibt es statt Kakerlaken übrigens auch eine Gemüse-Variante.

Mit der Aktion will der Zoo aber nicht nur eine Möglichkeit bieten, unterschwellige Aggressionen loszuwerden. Dahinter steckt auch eine Spendenaktion. Denn das Geld, das durch die Namensbenennung eingenommen wird, soll dabei helfen „eine Zukunft für Wildtiere in Texas und auf der ganzen Welt zu sichern“, heißt es auf der Webseite. Mittlerweile findet das Event schon zum vierten Mal statt. Laut „CNN“ konnten 2022 mehr als 8.000 Spenden gesammelt werden. Sieht also ganz so aus, als hätten einige von uns noch eine Rechnung mit dem oder der Ex offen.

