Es kann nicht immer alles wie am Schnürchen laufen – auch nicht in einer Beziehung. Es gibt nun mal Ups and Downs. Das ist ganz normal. Im Februar 2023 müssen sich vor allen diese drei Sternzeichen-Paare zusammenraufen. Denn auf sie kommen jetzt ein paar Schwierigkeiten zu.

Diese Tierkreiszeichen stehen gerade vor großen Herausforderungen in ihrer Partnerschaft.

Krebs und Widder

Krebs und Widder hatten schon zu Beginn ihrer Beziehung Startschwierigkeiten. Denn die im Tierkreiszeichen Widder geborenen Menschen gelten als sehr dominant und damit kann der emotionale Krebs nicht immer gut umgehen. Im Februar 2023 stehen einige wichtige Entscheidungen für das Sternzeichen-Paar an. Doch der Widder möchte diese im Alleingang lösen. Damit ist der Krebs allerdings nicht zufrieden, er fühlt sich bevormundet und unterschätzt. Dieses Paar sollte Probleme endlich gemeinsam angehen und lösen. Das stärkt nicht nur die Beziehung, sondern auch das Vertrauen ineinander.

Zwillinge und Jungfrau

Anfang des Jahres schwebte das Paar wieder auf Wolke 7. Einfach alles wirkte perfekt zwischen den beiden. Doch vor einigen Tagen tauchte wieder eine Person aus der Vergangenheit des Pärchens auf. Das lässt die beiden überhaupt nicht kalt. Es weiß momentan nämlich nicht so recht, wie es mit der ganzen Situation umgehen soll. Das wird sich auch Anfang Februar nicht ändern. Klärende Gespräche über Gefühle sollten in den ersten Februartagen an der Tagesordnung stehen, wenn beide nicht wollen, dass diese Situation der Partnerschaft schadet.

Schütze und Stier

Der Wassermann und der Stier könnten kaum unterschiedlicher sein. „Gegensätze ziehen sich an“, heißt es so schön. Und bei dieser Paar-Konstellation trifft es auf jeden Fall zu. Vor allem, wenn es um die Problembewältigung geht. Während der Schütze am liebsten den ganzen Tag seinem Freiheitsdrang nachgehen will und vor Problemen davonrennt, stellt sich der Stier ihnen am liebsten sofort. Das führte in der Vergangenheit schon öfter zu Streits. Jetzt im Februar taucht ein altes Problem wieder auf und stellt die beiden erneut vor große Herausforderungen.