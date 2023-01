Schauspielerin Cindy Williams ist tot. Die US-amerikanische Darstellerin ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Ihre Kinder gaben in einer Mitteilung laut US-Medien bekannt, dass ihre Mutter nach kurzer Krankheit gestorben sei.

Die Schauspielerin kennt man unter anderem aus Filmen wie „American Graffiti“ oder der erfolgreichen TV-Serie „Laverne & Shirley“.

Schauspielerin Cindy Williams gestorben

Trauer in Hollywood. US-Schauspielerin Cindy Williams ist tot. Wie ihre Kinder Zak und Emily Hudson am Montag laut US-Medien in einem Statement bekannt gegeben hatten, sei Cindy nach kurzer Krankheit gestorben. Die „Laverne & Shirley“ Darstellerin wurde 75 Jahre alt.

„Der Tod unserer liebenswürdigen, urkomischen Mutter Cindy Williams hat uns unüberwindbare Traurigkeit gebracht, die niemals wirklich ausgedrückt werden könnte“, so ihre Kinder in dem Statement. „Sie zu kennen und zu lieben, war unsere Freude und unser Privileg. Sie war einzigartig, schön, großzügig und besaß einen brillanten Sinn für Humor und einen glänzenden Geist, den alle liebten.“

Stern auf dem „Walk of Fame“

Einen ihrer ersten Filmerfolge feierte die US-Schauspielerin im Jahr 1973 unter der Regie von George Lucas in „American Graffiti“. Nur ein Jahr später feierte sie 1974 ihren nächsten Erfolg in Francis Coppolas Krimi „Der Dialog“ an der Seite von Gene Hackman.

Doch der große Durchbruch gelang der Darstellerin schließlich mit ihrer Rolle in der berühmten US-Sitcom „Laverne & Shirley“. In der beliebtenTV-Serie stellten Cindy und die bereits im Jahr 2018 verstorbene Penny Marshall zwei Freundinnen und Mitbewohnerinnen dar, die gemeinsam in einer Brauerei arbeiteten.

Im Jahr 2004 verlieh man Williams für ihre Erfolge sogar einen Stern am berühmten „Walk of Fame“ in Los Angeles. Dieser soll nun zu ihrem Andenken mit Blumen geschmückt werden, wie die Verleiher der Hollywood-Sterne mitteilten.