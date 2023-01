Trauer in der Serienwelt. Annie Wersching wurde durch Fernsehserien wie „Vampire Diaries“ und „24“ bekannt. Nun ist die Schauspielerin tot. Sie verlor im Alter von 45 Jahre den Kampf gegen eine schwere Krankheit.

Medienberichten zufolge wurde bei der dreifachen Mutter 2020 Krebs diagnostiziert.

Schauspielerin Annie Wersching mit 45 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus Hollywood. Die Schauspielerin Annie Wersching ist im Alter von nur 45 Jahren verstorben. Ihr Mann, der Schauspieler Stephen Full, verkündete die niederschmetternde Botschaft jetzt in einem bewegenden Statement, das dem US-Portal „Deadline“ vorliegt. „In der Seele dieser Familie klafft heute ein großes Loch. Aber sie hat uns die Werkzeuge hinterlassen, um es zu füllen. Sie fand das Wunder im einfachsten Moment. Sie brauchte keine Musik, um zu tanzen.“, so Full.

Die Schauspielerin hinterlässt drei gemeinsame Kinder mit Stephen Full. Weiters heißt es in dem Statement ihres Mannes: „Als ich unsere Jungs, die wahre Liebe ihres Lebens, die kurvenreiche Auffahrt und Straße hinunterfuhr, rief sie ‚Bye!‘, bis wir außer Hörweite waren. Ich kann es immer noch hören. Tschüss, mein Liebling. Ich liebe dich, kleine Familie.“

Krebs-Diagnose im Jahr 2020

Die 45-Jährige erlag einer schweren Krebs-Erkrankung. Medienberichten zufolge erhielt sie die Diagnose im Jahr 2020. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist allerdings nicht öffentlich bekannt. Trotz der damals niederschmetternden Diagnose arbeitete die Schauspielerin aber noch weiter und stand bis zuletzt in „Star Trek: Picard“ vor der Kamera.

Viele kennen Annie Wersching als Lillian Salvatore aus der Serie „Vampire Diaries“. Der internationale Durchbruch gelang ihr allerdings durch ihre Rolle als Renee Walker in der Echtzeit-Serie „24“ mit Kiefer Sutherland als Jack Bauer. Im Laufe ihrer Karriere war sie in einer Vielzahl anderer TV-Serien zu sehen – darunter „Timeless“, „Star Trek: Enterprise“, „Charmed – Zauberhafte Hexen“ und „Supernatural“.

Serien-Stars trauern um die Schauspielerin

Im Netz ist die Trauer um die Schauspielerin natürlich groß. Viele Fans stehen noch unter Schock. So finden sich unter den Instagram-Fotos des TV-Stars bereits unzählige Beileidsbekundungen. „Ruhe in Frieden. So ein leuchtendes Licht. So eine freundliche Seele. Viel Liebe für Ihre Familie in dieser schwierigen Zeit.“, schreibt beispielsweise ein User. Aber auch viele ihrer Serienkollegen trauern öffentlich. So schreibt „Vampire Diaries“-Co-Star Paul Wesley in seiner Instagram-Story: „Ich bin so traurig, vom Tod von Annie Wersching zu hören – einer wunderbaren und talentierten Person, die ich glücklicherweise kennenlernen durfte.“

Und auch Annies „Timeless“-Kollegin Abigail Spencer teilte auf Instagram einen herzzerreißenden Post über ihre Freundin. „Meine liebe Annie Wersching. Die beste Szenenpartnerin. Mein Erzfeind in ‚Timeless‘, bei dem wir kaum ernst bleiben konnten. Dies ist ein verheerender Verlust für unsere Gemeinschaft. Sie war das Rückgrat vieler eurer und unserer Lieblingssendungen.“, schreibt Abigail. Am Ende ihres Posts richtet sie ihre Worte noch an Annies Ehemann: „Es ist so schwer… Steve… keine Worte. Ich sende dir und den Jungs jede Menge Liebe und Unterstützung.“