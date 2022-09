Traurige Nachrichten aus Hollywood: „Vampire Diaries“-Star Paul Wesley und seine Frau Ines de Ramon haben jetzt ihre Scheidung bekannt gegeben.

Die Fans des Schauspielers fokussieren sich jetzt aber eher auf eine Sache: Paul Wesley ist wieder Single.

Paul Wesley und Ines de Ramon lassen sich scheiden

„Die Entscheidung, sich zu trennen, beruht auf Gegenseitigkeit und wurde vor fünf Monaten getroffen.“ Mit diesen Worten bestätigt ein Vertreter von Paul Wesley und Ines de Ramon gegenüber dem People-Magazin die Trennung der beiden. Jetzt ist es also fix, das Paar lässt sich nach drei Jahren Ehe scheiden. In den vergangenen Monaten soll das Paar schon getrennt gelebt haben. Warum genau es zur Scheidung kommt, ist jedoch nicht bekannt.

Damit bestätigen sich jetzt auch die Spekulationen der Fans, die schon seit einigen Wochen vermuten, dass bei dem Paar nicht mehr alles so rosig läuft. Wesley, der mit seiner Rolle als Stefan in „Vampire Diaries“ berühmt wurde, machte seine Beziehung mit der Juwelierin Ines de Ramon bereits 2018 offiziell, nachdem die beiden händchenhaltend in New York gesichtet wurden. Weniger als ein Jahr später läuteten dann auch schon die Hochzeitsglocken.

Doch obwohl die beiden ihr Beziehung immer privat hielten, wurden die Gerüchte um eine mögliche Trennung zuletzt immer lauter. Einer der Gründe dafür: Schon Ende August wurde Wesley ohne Ehering gesichtet. Mit dem jetzigen Statement bestätigt der Vertreter der beiden eindeutig: „Sie haben sich getrennt“.

Fans freuen sich: Der „Vampire Diaries“-Star ist wieder Single

Für Wesley ist es die zweite Scheidung. Von 2011 bis 2013 war er mit der Schauspielerin Torrey DeVitto verheiratet. Anschließend war er vier Jahre lang mit seiner „Vampire Diaries“-Kollegin Phoebe Tonkin zusammen.

Für viele Fans ist die jetzige Scheidung zwar ein kleiner Schock, aber nicht nur eine schlechte Nachricht. Denn online fokussieren sich viele jetzt vor allem auf einen Aspekt dieser Nachricht: Paul Wesley ist wieder Single. Und so wie es aussieht hat der „Vampire Diaries“-Star schon einige Optionen, wen er als nächstes daten könnte.

Denn zahlreiche Fans erklären sich online schon bereit, die nächste Mrs. Wesley zu werden. „Also ich und Paul Wesley sind zur gleichen Zeit Single … Das Universum“, schreibt etwa eine Userin. Eine andere Userin wirbt schon offensiver und schreibt: „Paul Wesley, meine DMs sind für dich immer offen“. Na, ob das klappt …

