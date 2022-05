Aus und vorbei! Candice Accola und Joe King werden von nun an getrennte Wege gehen. Das Paar lässt sich nach sieben Jahren Ehe scheiden. Als Grund für die Scheidung nannte der „Vampire Diaries“-Star „unüberbrückbare Differenzen“.

Das plötzliche Ehe-Aus kommt für viele Fans überraschend.

Candice Accola und Joe King lassen sich scheiden

Sie galten als DAS Traumpaar. Die Schauspielerin Candice Accola und der „The Fray“-Gitarrist Joe King lernten sich 2011 beim Superbowl kennen. Einander vorgestellt hatte sie damals Candices Schauspielkollegin Nina Dobrev. Im Jahr 2014 folgte dann die Hochzeit und kurz darauf wurde das Paar dann noch mit zwei gemeinsamen Töchtern gesegnet.

Doch nun der Schock für alle Fans: Der „Vampire Diaries“-Star und der Musiker lassen sich scheiden.

Grund für Scheidung: „Unüberbrückbare Differenzen“

Wie Us Weekly jetzt berichtet, haben sich die 35-Jährige und ihr Mann nach sieben Jahren Ehe nun dazu entschlossen, wieder ihren eigenen Weg zu gehen. Genauer gesagt, soll sich Candice für die Trennung entschieden haben. Mehreren US-Medien sollen nämlich Gerichtsdokumente vorliegen, die bestätigen, dass Candice bereits am 28. April die entsprechenden Papiere eingereicht haben soll.

Als Grund für die Scheidung stehen „unüberbrückbare Differenzen“ geschrieben. Insidern zufolge sollen die Schauspielerin und der „The Fray“-Gitarrist allerdings bereits seit Anfang des Jahres getrennt sein.

Candice löscht gemeinsame Insta-Pics

Auffällig ist, dass Candice Anfang des Jahres eine Social-Media-Pause eingelegt hatte. Nach ihrem Instagram-Comeback löschte sie dann all ihre Fotos mit Joe. Einige Follower bemerkten zudem, dass Candice in den aktuellen Aufnahmen ihren Ehering bereits nicht mehr am Finger trägt.

Auch Joe entfernte beinahe alle gemeinsamen Fotos des Paares von seinem Profil. Die einstigen Liebenden folgen sich aber immer noch gegenseitig. Öffentlich dazu geäußert haben sich bislang weder Joe noch Candice.