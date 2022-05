Aktuell vergeht wohl keine Woche, in der es mal keine skurrilen Nachrichten von Megan Fox und Machine Gun Kelly gibt. Breaking News: Die Schauspielerin hat ein Loch in ihr sündhaft teures Red-Carpet-Outfit geschnitten. Und das aus einem – für sie – sehr guten Grund.

Denn sie wollte so schnell wie möglich Sex mit ihrem Verlobten haben …

Megan Fox will Sex mit MGK und zerschneidet deshalb ihr Outfit

Ja, Megan Fox und Machine Gun Kelly sind ziemlich heiß. Und ja, die beiden sind höchstwahrscheinlich noch immer in der Phase ihrer Beziehung, in der man sich mehrmals pro Tag einfach die Kleider vom Leib reißen und einfach loslegen möchte. Doch das hat Megan wohl ein bisschen zu wortwörtlich genommen. Denn wie sie jetzt auf Instagram verrät, konnte sie die Lust auf ihren Bald-Ehemann nach (oder während?) den Billboard Music Awards einfach nicht mehr zügeln.

Kurzerhand schnitt die Schauspielerin nämlich ein Loch in ihren funkelnden Jumpsuit (Designer unbekannt) – nur um dann sofort Sex mit Machine Gun Kelly zu haben. Jetzt teilt die 36-Jährige einige Bilder von dem Outfit im Netz. Dazu auch eine Konversation mit ihrer Stylistin. „War das blaue Outfit teuer? Denn wir haben ein Loch in den Schritt geschnitten, damit wir Sex haben können“, gesteht Megan. Ihre Stylistin antwortet nur mit: „Ich hasse dich. Ich werde es wieder richten.“ (auf dem vierten Slide zu lesen)

Fans können es nicht glauben

Langsam haben wir das Gefühl, wirklich ALLES über dieses extreme Paar zu wissen. Schließlich prahlen sie oft genug damit, gemeinsame Blutrituale durchzuführen. Jetzt wissen wir also auch, wie sehr sich die beiden nacheinander verzehren – um es mal jugendfreundlich auszudrücken. Fans von Megan Fox wird das aber irgendwie alles zu viel. Deshalb tummeln sich unter der Slide-Show der Schauspielerin auch unzählige Kommentare, in denen Megans Follower ihr Entsetzen zum Ausdruck bringen.

„Einfach alles, was ich über diese Beziehung weiß, ist gegen meinen Willen“, schreibt jemand. Ein anderer kommentiert: „Das ist wirklich jedem egal – niemand will das sehen!“. Dieser User zeigt sich ziemlich unbeeindruckt: „Megan, komm schon. Wir haben es verstanden: Ihr schlaft miteinander“. Ein weiter Follower bringt es auf den Punkt: „Das muss aufhören!“

Gehen die beiden zu offen mit ihrer Beziehung um? Ja, das will doch niemand so genau wissen. Also mich interessiert das schon 😉

