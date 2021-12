Mehrere Frauen habe Marilyn Manson sexuelle Gewalt vorgeworfen. Jetzt hat die Polizei das Zuhause des US-Rockers in Los Angeles durchsucht. Die Beamten sollen demnach Medien zum Speichern von Daten beschlagnahmt haben.

„Wir können bestätigen, dass eine Suche durchgeführt wurde“, so die örtliche Polizei.

Hausdurchsuchung bei Marilyn Manson

Vergangenen Februar ging eine Woge des Entsetzens durch Hollywood. Denn Schauspielerin Evan Rachel Wood warf ihrem Ex Marilyn Manson vor, sie jahrelang „grauenhaft missbraucht“ zu haben. Das Statement teilte sie auf Instagram. Binnen weniger Tage und Wochen haben sich zahlreiche weitere Frauen gemeldet, die dem US-Rocker ebenfalls sexuelle oder physische Gewalt vorwarfen.

Die Polizei in Los Angeles reagierte darauf und leitete eine Untersuchung zu Vorwürfen häuslicher Gewalt ein. Laut dem örtlichen Sheriff-Büro drehen sich die Nachforschungen um Vorwürfe häuslicher Gewalt in einem Zeitraum zwischen 2009 und 2011, als Marilyn Manson, der bürgerlich Brian Warner heißt, in West Hollywood lebte. Jetzt kam es zu einer offiziellen Hausdurchsuchung in Mansons Anwesen in Los Angeles.

„Wir können bestätigen, dass eine Suche durchgeführt wurde“, so die Polizei. Dabei sollen die Beamten Medien zum Speichern von Daten beschlagnahmt haben. Nähere Details und auch, ob die Razzia Folgen für den Musiker hat, sind aber noch nicht bekannt.

Manson bestreitet Vorwürfe

Nachdem die Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs gegenüber Manson bekannt geworden sind, äußerte sich auch der Rocker via Statement. Im Februar 2021 wies er sämtliche Vorwürfe umgehend zurück. Seine Kunst und sein Leben seien schon lange „Magnete für Kontroversen“, aber die Behauptungen über ihn seien „schreckliche Verfälschungen der Realität.“

Ein Vorwurf lautet etwa, dass Manson seine Partnerinnen in schalldichte Räume gesperrt habe, wenn diese sich „schlecht verhalten“ haben, wie der Rolling Stone berichtet. Diesen Raum bezeichnete der Musiker als „Bad Girls Room“. Evan Rachel Wood schrieb auf Instagram, dass er sie manipuliert und zur Unterwerfung gezwungen habe. In einem früheren Interview mit dem Rolling Stone, in dem sie den Namen ihres damaligen Partners [Anm. Marilyn Manson] nicht nannte, erzählte sie auch von „kranken Ritualen“, die sie überstehen musste.