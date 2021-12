Das Jahr 2021 geht ab heute offiziell in den Endspurt! Doch der Dezember hat es noch mal in sich und hält für den ein oder anderen spannende Dinge bereit. Denn: Der rückläufige Neptun kommt endlich zu einem langersehnten Ende!

Besonders diese drei Tierkreiszeichen profitieren davon.

Skorpion

In diesem Monat erhält der Skorpion endlich die nötige Kraft und den Mut, alte Lebensmuster, die nicht gerade gut für ihn waren, abzuschütteln. Schnell wird er merken, dass sein Alltag ohne den ständigen Pessimismus und die Eifersucht, die in diesem Jahr wirklich vorherrschend waren, um ein Vielfaches leichter und unbeschwerter ist. Mit einem kleinen Schubser seitens der Planetenkonstellation gelingt es diesem Sternzeichen auch, neuen Schwung in sein Sozialleben zu bringen. Und das war bitter nötig!

Schütze

Die Sterne stehen für den Schützen im Dezember richtig gut! Er fühlt sich motiviert und zu allem bereit. Die Energie kann das Sternzeichen nutzen, um seine Ziele, die er schon seit sehr langer Zeit verfolgt, endlich zu verwirklichen. Was dabei aber auf keinen Fall fehlen darf: Der Spaß! Doch auch hier kann das Universum Abhilfe verschaffen. Denn die Sonnenfinsternis am 4. Dezember läutet auch gleichzeitig eine kleine Transformation ein, über die das Sternzeichen sicherlich nicht ganz so unglücklich sein wird.

Steinbock

Aller Anfang ist schwer! Darum gestaltet sich der Beginn vom Dezember vielleicht noch etwas mühsam für den Steinbock. Doch das Sternzeichen wird schnell merken, dass sich daraus durchaus positive Dinge entwickeln können. Es ist außerdem höchste Zeit, dass sich der Steinbock Gedanken darüber macht, was ihn wirklich glücklich macht. Hat er dann den ein oder anderen Moment gefunden, der ihn nur so strahlen lässt, startet er auch richtig durch! Spätestens ab 22. Dezember, wenn der Geburtsmonat der Steinbocks offiziell eingeläutet ist, fühlt sich dieses Sternzeichen voller Selbstbewusstsein und Tatendrang.