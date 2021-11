Die Weihnachtszeit hat etwas Magisches an sich. Die einen lassen sich voll und ganz auf diesen Spirit ein, während andere ihn für Humbug halten. Doch besonders diese drei Sternzeichen sollten sich auf eine schöne Überraschung an Heiligabend gefasst machen.

Gänsehaut-Momente inklusive!

Fisch

Dieses Sternzeichen hat die Angewohnheit, es immer allen recht machen zu wollen. Egal ob in der Beziehung, im Alltag oder beim Schenken. Die eigenen Bedürfnisse bleiben dabei leider oft auf der Strecke. Und auch wenn das Sternzeichen es nicht gerne zugibt, wünscht es sich hin und wieder doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Umsicht von den anderen. Doch zu Weihnachten dreht sich der Spieß diesmal um! Denn der Fisch erhält eine Überraschung, an die er sich bestimmt noch lange erinnern wird. Das zeigt dem Sternzeichen auch, wie wichtig es ist, auch mal auf die eigenen Wünsche zu hören.

Widder

Widder haben meistens viel zu hohe Erwartungen an das Leben. Deshalb werden sie leider oft enttäuscht, auch wenn es das Gegenüber gar nicht so meint. Doch manchmal ist es eben schwer, den hohen Erwartungen dieses Sternzeichens gerecht zu werden. An einem ganz besonderen Tag im Jahr ist aber wirklich alles möglich! Und das soll der Widder schon sehr bald erfahren. Denn zu Weihnachten stößt er auf eine Überraschung, die ihn dazu bringt, einen völlig neuen Blickwinkel auf bestimmte Dinge einzuschlagen.

Krebs

Der Krebs gehört wohl zu den romantischsten Tierkreiszeichen aller Zeiten. Daher wünscht er sich jedes Jahr ein richtiges Weihnachtswunder. Doch bisher ist das noch nicht eingetroffen. Bis jetzt! Denn dieses Jahr an Heiligabend geht für den Krebs ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. Die Sternenkonstellation am 24. Dezember meint es richtig gut mit ihm. Deshalb heißt es schon jetzt: Seid gefasst auf euren großen Moment, liebe Krebse. Und vor allem: Genießt jede Sekunde davon. Denn es passiert nicht alle Tage…