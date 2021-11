Die Feiertage sind für uns immer ein Anlass, dem Alltag zu entfliehen und unsere glamouröse Seite mal so richtig auszuleben. An den Feiertagen heißt es nämlich: There’s no such thing as overdressed. Mit diesen Trends unterstreichen wir unsere feierliche Stimmung.

Die Devise heißt: Keine falsche Bescheidenheit!

Vier Trends, die wir an den Feiertagen tragen

1. Pailletten

An den Feiertagen stellen wir uns diese zwei Fragen und haben eigentlich auch direkt die passende Antwort direkt parat: Lieben wir Glitzer? Ja! Wie viel Glitzer wollen wir tragen? Ja! 😁 Wenn es eine Jahreszeit gibt, in der Pailletten einen saisonalen Höhepunkt erleben, dann rund um Weihnachten und Silvester. Derzeit feiern die glitzernden It-Pieces ein wahres Revival, denn es gibt sie in den verschiedensten Ausführungen. Oberteile, Jacken, Hosen, Röcke – Alles was das Herz begehrt. Influencerin Vanessa Miguel kombiniert eine Paillettenhose sogar alltagstauglich mit einem Strickpullover.

2. Tüll

Seitdem die Set-Fotos vom „Sex and the City“-Reboot in den Sozialen Medien praktisch allgegenwärtig sind, wollen wir alle wieder ein bisschen Carrie an uns tragen. Einfach nur der Nostalgie wegen. Und wie soll das besser gehen als mit ihrem ikonischen Tüll-Rock? Kombiniert mit einem lässigen Pullover oder einem Oversize Blazer verleiht ihr dem It-Piece sogar ein Hauch von lässiger Coolness.

3. Samt

Samt und die Feiertage gehören einfach zusammen. Gerade in Farben wie Schwarz, Dunkelrot oder Dunkelgrün sieht man Samt-Stoffe nämlich alle Jahre wieder. Influencerin Chiara Ferragni kombiniert gekonnt gleich zwei Trends miteinander: Samt mit dem zeitlosen kleinen Schwarzen. Es muss aber kein Kleid sein, auch ein Samt-Blazer ist zu feierlichen Anlässen immer gern gesehen.

4. Fransen und Federn

Fransen und Federn sind eine kleine Hommage an die glamourösen Parties der 1920er Jahre. Mit einem Federkleid zu Weihnachten oder Silvester seid ihr auf jeden Fall der Star des Abends. Denn mit diesem verleiht ihr dem Raum eine unerwartete Opulenz. Kombiniert Feder oder Fransen aber am besten immer zu unauffälligeren und neutralen Accessoires und Schuhen, ähnlich wie es Caro Daur hier tut. Schließlich sollen die Federn und Fransen das Highlight des Outfits sein.