Das Geheimnis, wer unter dem verhüllten schwarzen Outfit neben Kim Kardashian steckt, ist enthüllt. Viele Fans dachten, unter dem Inkognito-Outfit stecke Ex-Mann Kanye West. Doch es war offenbar jemand ganz anderes.

Unter der schwarzen Maske an Kims Seite steckte der Balenciaga Designer Demna Gvasalia.

Met-Gala Begleitung von Kim Kardashian enthüllt

Vor ein paar Wochen tauchte Kim Kardashian in einem weißen Hochzeitkleid bei einem Konzert von Kanye West auf. Seitdem stellen sich einige Fans die Frage, ob es doch noch ein Liebes-Comeback der beiden Ex-Partner geben wird. Als Kim dann am Montag mit einer Begleitung bei der Met-Gala auftauchte, die ebenso ganz in Schwarz verhüllt gewesen ist, vermuteten die Fans, dass Kanye unter dem Outfit stecke. Aber das tat er nicht, wie sich später herausstellte. Unter der schwarzen Maske und dem Hoodie steckte niemand geringeres als der Balenciaga-Designer Demna Gvasalia.

Kim & Kanye kooperieren öfter mit Balenciaga

Als Kim letzten Monat mit dem Hochzeitskleid auf der Performance von Kanye auftrat, trug sie ein “Haute Couture”-Kleid von Balenciaga. Auch die rote Gesichtsmaske, die Kanye bei einem seiner “Donda”-Release-Performances trug, wurden vom Balenciaga-Designer Demna Gvasalia entworfen. Das ehemalige Paar kooperiert immer wieder mit dem Luxuslabel. Da ist es nicht verwunderlich, dass gerade Demna Gvasalia unter der schwarzen Maske und dem schwarzen Hoodie steckt.