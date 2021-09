Alle Jahre wieder versammeln sich die hochkarätigen Stars und Sternchen bei der Met Gala in New York. Am Red Carpet wird regelmäßig Fashion-Geschichte geschrieben! Diesmal unter dem Motto “In America: A Lexicon of Fashion”.

Normalerweise findet die Spendengala immer am ersten Montag im Mai statt. Doch coronabedingt musste sie diesmal auf September verlegt werden.

Das sind die spektakulärsten Looks der Met Gala 2021

Vergesst die Oscars, vergesst die Filmfestspiele und vergesst so ziemlich alle anderen Red Carpets dieser Welt. Denn das größte Spektakel der Fashion-Welt findet bei der jährlichen Met Gala in New York statt. Traditionell lädt Vogue-Chefin Anna Wintour zur aufregendsten Spendengala des Jahres ein. Und jedes Jahr denkt sie sich ein neues Motto aus, nachdem sich die unzähligen prominenten Gäste dann kleiden. Diesmal: “In America: A Lexicon of Fashion”.

Gut, das lässt ziemlich viel Interpretationsspielraum! Alles ist also möglich. Von amerikanischen Design-Klassikern über dramatische Roben und wirklich skurrilen Looks war alles mit dabei. Wenn sich das Who-is-Who der Modebranche, hochkarätige Stars und die gesamte Hollywood-Bubble versammeln, dann kann man sich sicher sein, dass man so einige Outfits sieht, die in die Modegeschichte eingehen.

Und weil auch wir wiedermal SEHR begeistert von den Looks sind, gibt’s hier eine Auswahl der besten Fashion-Momente auf der Met Gala 2021. Here we go!

Die dramatischsten Looks

Die Met Gala ist die perfekte Gelegenheit, um richtig aus dem Vollen zu schöpfen! Das ließen sich die Stars wohl nicht zweimal sagen…

Das Model Iman erstrahlt im wahrsten Sinne des Wortes den Roten Teppich! Die dramatische Federnrobe samt Heiligenschein der 66-Jährigen stammt von keinem geringen als dem Hause Gucci!

Jennifer Lopez setzt das Motto, das sich vor allem um Amerika dreht, gekonnt um: Cowboy-Hut Ledergürtel und Chocker. Und ein flatterndes Kleid von Ralph Lauren.

Der Star des Abends war aber wohl Billie Eilish! Die 19-Jährige sorgte mit ihrer Robe von Oscar de la Renta für offene Münder. Noch spektakulärer wurde es dann, als sie mit ihrer fünf Meter langen Schleppe die Stufen empor schritt. Dabei hatte der Pfirsich-Traum auch eine tiefere Bedeutung. Denn Billie Eilish war es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Sie konnte den Designer davon überzeugen, in Zukunft vollkommen auf Pelz zu verzichten. “Danke an das ganze Team, das mir hier zugehört hat. Und dass nun eine Veränderung herbeigeführt wurde, nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Erde und die Umwelt. Ich fühle mich geehrt, dass ich hierfür eine Antreiberin sein durfte,” sagte sie dem People Magazin.

Auch das Ehepaar Justin und Hailey Bieber sorgten für einen Wow-Moment am Roten Teppich! Beide zeigten sich im schlicht-eleganten Schwarz. Er in seinem eigenen Streetwear-Label Drew House. Sie in Saint Laurent.

Die spektakulärsten Looks

Kommen wir aber nun zu den Hinguckern der Gala, die auch ein bisschen skurril sind. Denn wo, wenn nicht auf der Met Gala, kann man mal so richtig auf den Putz hauen?! Styletechnisch meinen wir…

Medien zufolge handelt es sich hier um Kim Kardashian. Aber wer weiß, vielleicht steckt auch ein Double drunter und Kim hat den Abend ganz gemütlich auf der Couch verbracht, während sich die Fotografen verrenkt haben, wer das beste Foto von ihr macht. Dieser schwarze Ganzkörper-Anzug stammt jedenfalls aus der Feder von Balenciaga.

Böse Zungen behaupten übrigens, dass sich Kim mittlerweile in einen waschechten Dementor verwandelt hat.

Eine Premiere gab es für Rihanna und Asap Rocky! Die beiden machten ihre Beziehung während der Met Gala offiziell, da sie dort zum ersten Mal zusammen am Red Carpet zu sehen waren. Rihanna hüllte sich in Balenciaga Couture, ihr Liebster umwickelte sich mit einer Steppdecke von ERL.

Das Internet brauchte nicht lange, um auch hier einen passenden Vergleich zu finden. Und ja, Asap Rocky sieht wirklich ein bisschen so aus, als hätte er sich in Fruit Loops gewälzt…

Yo Why ASAP Rocky Jacket Looks like Captain Crunch Berries Cereal LMFAOO… 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️😭😭🤣🤣 #MetGala pic.twitter.com/w6zxnF8gMz — Koree4Real ✊🏾📸🛩 (@superstarboss1) September 14, 2021

Achtung: Der Look von Hunter Schafer könnte euch jetzt ein bisschen erschrecken! Die 22-jährige Schauspielerin präsentierte sich in einem silbernen Prada-Look und platzierte gleichmal eine Spinnen-förmige Applikation mitten in ihr Gesicht. Um den Grusel-Look zu vervollständigen, setzt Hunter auch auf komplett weiße Kontaktlinsen…

Die aus Deutschland stammende Sängerin Kim Petras ist definitiv tierlieb. Deshalb glänzt sie am Roten Teppich auch in einem Blumenkleid von Collina Strada samt Bustier in Form eines Pferdekopfs.

Die schimmerndsten Looks

Let the sparkle be with you! Die folgenden Stars strahlen mit ihren Outfits um die Wette!

Model Kendall Jenner beweist einmal mehr, wie man in einem funkelnden Hauch aus Nichts einfach umwerfend aussehen kann. Das Glitzerkleid von Givenchy samt dazu passendem Halsschmuck steht der 25-Jährigen ausgezeichnet!

Auch Zoe Kravitz hat sich für die Met Gala ihre strahlendste Glitzerrobe übergeworfen. Hier ist sie in einem Traum von Saint Laurent zu sehen.

Alle Blicke auf sich gezogen hat Halle Bailey in einem Fransen-Body von Rodarte. In Zukunft werden wir bestimmt noch mehr von der Sängerin zu sehen bekommen, die übrigens bald als Arielle die Meerjungfrau in die Kinos kommt!

Lil Nas X war in diesem Jahr zum allerersten Mal Gast der Met Gala. Zur Feier des Tages ließ er sich eine Robe von Donatella Versace höchstpersönlich auf den Leib schneidern.

Auch Camila Cabello besuchte die bekannte Spendengala zum ersten Mal. Hier in einem Ensemble von Michael Kors Collection.

Die besonderen Looks

Für den ein oder anderen Star ist die Met Gala zu einem ganz besonderen Event geworden.

Für Elliot Page war die Met Gala wohl ein sehr besonderer Moment. Denn das war der erste Red Carpet Auftritt des Schauspielers, seit er sich als Transgender geoutet an. Dafür wählt er einen Oversized Balenciaga Anzug samt dazu passenden Sneakern.

Wie cool man in einem weißen Anzug aussehen kann, beweist Timothée Chalamet! Er präsentiert sich in Haider Ackermann, Rick Owens und Converse.

Kristen Stewart, die bald als Lady Di in den Kinos zu sehen sein wird, trägt ein typisches Kostüm von Chanel. Zeitlos, elegant und dennoch auffallend: Genauso wie die 31-Jährige selbst!

Red Carpets eignen sich bestens dafür, um der ganzen Welt eine Botschaft zu überbringen. Und genau das hat “Schitt’s Creek”-Star Dan Levy auch gemacht! Der Schauspieler arbeitete mit Loewe Designer Jonathan Anderson und Cartier zusammen. Das Ergebnis: Eine bunte Glitzerrobe, die uns allen zeigt, wie schön die Welt wäre, wenn alle ein bisschen mehr Toleranz zeigen würden.