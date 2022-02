Während es sich bei manchen Sternzeichen um echte Chaoten handelt, nehmen es andere wiederum ganz ernst, wenn es um Ordnung und Sauberkeit geht. Alles muss seinen Platz haben und herumfliegende Kleidung oder Gegenstände findet man hier nicht. Wir verraten, bei welchen drei Sternzeichen Struktur großgeschrieben wird.

Diese Tierkreiszeichen sind besonders ordentlich und penibel.

Waage

Es gibt wohl kaum ein strukturierteres Sternzeichen als die Waage. Chaos macht sie einfach nervös und unsicher. Darum behält die Waage sowohl im Privatleben als auch in der Arbeit gerne die Übersicht. Schon in Schulzeiten zählte das Sternzeichen zu den ordentlichsten Schülern: Alle Stifte waren farblich sortiert und keine Hausübung wurde je vergessen. Bis heute hat sich an der Strukturiertheit der Waage kaum etwas geändert.

Steinbock

Steinböcke sind generell sehr strukturierte Menschen. Sie arbeiten gerne To-Do-Liste ab und wollen immer alles unter Kontrolle haben, denn sie haben von Natur aus ein rationales Wesen. Da gehört Ordnung in jeder Lebenslage einfach dazu – so eben auch eine aufgeräumte Wohnung, ein sauberer Arbeitsplatz oder ein perfekt sortierter Kleiderschrank.

Jungfrau

Auch für die Jungfrau gibt es nichts Schöneres als Ordnung. Dieses Sternzeichen zählt definitiv zu den Putzwütigsten. Chaos ist für sie ein absolutes No-Go – egal ob in der Arbeit oder zuhause. Und auch der Partner oder die Partnerin muss da mitziehen und wird beim Wohnungsputz fest eingespannt. Für das ordnungsliebende Sternzeichen gibt es nämlich nichts Schlimmeres als Schmutz und Chaos. Ein ordentliches Heim gibt ihr das Gefühl, ihr Leben im Griff zu haben.