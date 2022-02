Liebe Singles: It’s that time of the year again…der Valentinstag steht vor der Tür! Trotz fehlendem Partner oder Partnerin gibt es aber keinen Grund den Tag einfach zu ignorieren. Im Gegenteil: Nutzen wir doch den Anlass, um uns selbst etwas Gutes zu tun. Denn im stressigen Alltag kommt Selfcare meist sowieso viel zu kurz. Also Ladies, heuer beschenken wir uns zum Valentinstag einfach selbst!

Wir hätten da auch schon ein paar Ideen für euch.

Diese Valentinstag-Geschenke, solltest du dir selbst machen

Der Valentinstag rückt immer näher. Als Single fiebert man dem 14. Februar nicht gerade aufgeregt entgegen. Aber hey, wer sagt eigentlich, dass nur Paare sich am Valentinstag gegenseitig beschenken? Wie wärs also, wenn wir diesen Anlass nutzen, um unserer Mama, Oma, Schwester, BFF oder einfach uns selbst eine Freude zu machen? Im stressigen Alltag stellen wir uns selbst meist hinten an. Aus dem Grund sollten wir uns an diesem Tag etwas Gutes tun – ganz im Sinne von #metime und #selflove! Feier dich dieses Jahr zum Valentinstag selbst mit:

1. Badespaß

Me-Time-Auszeit mit jeder Menge Self-Love. Da dürfen fancy Badeprodukte von Lush natürlich nicht fehlen, denn: Badezeit = Zeit für dich, also spring in die Wanne mit vier erfrischenden Badezusätzen. Das Set besteht aus 2 Badebomben, 2 Badezusätzen und 4 Abzeichen mit Anstecknadel. Vegan und nachhaltig produziert. Erhältlich ist das Set im Shop und Online für 33,00 Euro.

Bild: Lush

2. Schöne Unterwäsche

Wie kann man die Selbstliebe besser zum Valentinstag zelebrieren, als mit schöner Unterwäsche, in der wir uns selbst einfach umwerfend fühlen?! Tezenis hat da ein paar extra heiße Teile für uns parat. Den Balconette-BH und den Brazilian-Slip gibt’s insgesamt für ca. 27 Euro im Onlineshop von Tezenis.

3. Parfum

Wer kennt es nicht? Man bekommt ein Parfum geschenkt und es landet in den hintersten Reihen unseres Badezimmerschranks. Klar, weil wir uns den Duft nicht selbst ausgesucht haben. Wie wärs also, wenn wir uns dieses Jahr zum Valentinstag einfach mal mit einem ganz besonderem Parfum – quasi einem Duft der Extraklasse – selbst beschenken?

Initio hätte da so ein Parfum für uns! Kreiert aus natürlichen Inhaltsstoffen, vereinen sich in „Psychedelic Love“ Zitrische Bergamottenoten mit den floralen Klängen von Rose und Heliotrop. Ein wahres Volksfest für unser Näschen. Erhältlich für ca. 210 Euro bei Kussmund.

Bild: Kussmund

4. Haartrockner von Remington

Klar, wer an Selflove-Geschenke denkt, hat vermutlich nicht als erstes einen Fön im Kopf. Aber für diesen Tipp werdet ihr uns ganz sicher noch danken, denn ein solider Haartrockner darf nicht unterschätzt werden. Er erspart uns nicht nur Ärger, sondern auch viel Zeit.

Mit dem Haartrockner der Silk Serie von Remington gelingt nämlich jedes Styling ganz hervorragend. Ein Seidenprotein-Keramikring und Ionen im Haartrockner verhindern die statische Aufladung des Haares, lassen es schneller trocknen und verleihen ihm Glanz. Bad-Hair-Days gehören damit der Vergangenheit an. Klingt doch nicht so schlecht, oder? Den Haartrockner in der fancy Valentinstag-Edition gibt’s für 69,99 Euro im Onlineshop.

Bild: Remington

5. Hautpflege von Declaré

Natürlich darf auch Gesichtspflege in unserer Wunschliste nicht fehlen, denn unsere Haut hat wirklich nur das Beste verdient. (Wie auch sonst eigentlich alles an uns! ) Weil die vergangenen Monate einfach mega anstrengend waren, solltest du dir heuer zum Valentinstag etwas ganz Besonderes gönnen.

Und wir hätten da auch gleich einen Tipp für euch: Hautpflege-Produkte von Declaré. Das Hyaluron Effect Softener Mousse lässt mit einer hochwirksamen Kombination aus Hyaluronsäure und pflanzlichen Extrakten deine Haut zum Tag der Liebe (und natürlich auch noch danach 😉 ) strahlend frisch und glatt aussehen. Erhältlich ist die Pflege für 39 Euro im Onlineshop.

Bild: Declaré

6. Uhr in Roségold

Ok, wir haben uns ein bisschen in die Sunset Collection von ICE Watch verliebt. Diese kleine Uhr in Pastel ist das perfekte Accessoire für all deine Outfits und somit ein tolles Geschenk für dich selbst! Und haben wir schon die roségoldenen Details erwähnt? Mach dich für die Menge an Komplimenten bereit, die du mit dieser Uhr bekommen wirst! Die Uhr gibt’s für 99 Euro hier im Onlineshop.

Bild: ICE Watch

7. Sextoys

Was darf am Valentinstag natürlich auch nicht fehlen? Genau, Sexy-Time. Wer sich am Tag der Liebe selbst ein Geschenk machen will, der sollte sich unbedingt ein Sextoy gönnen. Worauf wir übrigens nicht mehr verzichten können bzw. wollen, ist der Satisfyer. Den bekommt ihr für ca. 39 Euro. Aber stöbert am besten einfach mal durch den Online-Shop von eis.at!

8. Matcha-Tee

Und wenn wir schon dabei sind, uns selbst zu zelebrieren, sollten wir vielleicht auch bisschen an unsere Gesundheit denken. Denn insbesondere nach so einer turbulenten Zeit kann es nicht schaden, wieder mehr auf sich selbst und den eigenen Körper zu achten, oder?

Unser Tipp: Ein hochwertiger Tee. Und was passt da besser, als der Matcha Beauty von Kissa. Durch seine besonders hohe Konzentration an Antioxidantien unterstützt er dich bei deinem gesunden Lebensstil und lässt dich von innen und außen strahlen. Den Matcha Beauty gibt’s für ca. 17 Euro im Onlineshop.