Das Leben steckt voller Überraschungen! Das hat nun auch ein Brite festgestellt. Denn nachdem er seine dritten Zähne vor langer Zeit im betrunkenen Zustand verloren hat, sind sie jetzt wieder aufgetaucht.

Das Gebiss erreichte den Mann ganze elf Jahre später per Post.

Mann ist betrunken und verliert Zähne

Als ein Brite vor einiger Zeit im Spanien-Urlaub einen feucht-fröhlichen Abend genossen hat, passierte ihm ein Malheur: Er musste sich in einen Mülleimer übergeben und hat dabei aus Versehen seine dritten Zähne ausgespuckt. Wie der heute 63-Jährige gegenüber der Nachrichtenagentur PA erzählt, habe er damals einen Ausflug mit seinem Club gemacht. „Es war ein Sauftag mit Kumpels“, so der Brite.

Im nächsten Lokal angekommen, fiel der Gruppe dann auf, dass der Mann sein Gebiss nicht mehr im Mund trug. Also machten sie sich auf die Suche nach den falschen Zähnen – doch leider erfolglos. Den Rest des Urlaubes verbrachte der Brite dann eben ohne Zähne. Zurück in seiner Heimat musste er sich dann aber eine neue Garnitur kaufen und dafür etwa 600 Pfund ausgeben.

11 Jahre später: Gebiss kommt per Post

Über ein Jahrzehnt später fand der Mann dann ein seltsames Päckchen vor seiner Haustüre in Stalybridge bei Manchester. Als er das Paket öffnete und seine verlorenen Zähne darin fand, war er erstmal sprachlos. „Ich dachte, da macht sich jemand einen Spaß“, so der 63-Jährige. Doch in einem beigefügten Brief hieß es, er sei anhand eines Treffers in einer DNA-Datenbank identifiziert worden, für die er sich vor Jahren freiwillig registriert hat.

Und obwohl der Mann seit seinem Spanien-Urlaub dreimal umgezogen ist, hat das Gebiss seinen Weg schließlich wieder zurück zu seinem rechtmäßigen Besitzer gefunden. Mit Hilfe des britischen Kulturinstituts British Council sei er ausfindig gemacht worden. „Ich bin erstaunt, dass jemand sich die Zeit genommen hat, mich aufzustöbern und sie mir zu schicken“, freut sich der Brite.

„Sie sind eindeutig gereinigt worden. Sie sind in perfektem Zustand“, erzählt er. Benutzen möchte er seine verloren geglaubten Zähne aber nicht, dafür sind sie jetzt viel zu wertvoll. Der Mann hat einen ganz anderen Plan: Er will das Gebiss nun in seinem lokalen Clubhaus ausstellen, nachdem der Urlaub in Spanien ja auch von diesem Club ausgegangen ist.