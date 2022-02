Zendaya, is that you? Gestern präsentierte das Madame Tussauds in London seine neueste Wachsfigur von der beliebten Schauspielerin! Doch Zendaya ist kaum wiederzuerkennnen. Ihre Fans sind alles andere als happy!

Und auch wir sagen: was für ein Fail!

Neue Zendaya-Wachsfigur sorgt für Gesprächsstoff

Uiuiui es gab ja schon so einige Wachsfiguren-Fails von Stars. Aber die neuste Figur im Madame Tussauds in London schießt nun wohl den Vogel ab. Aber seht selbst:

Hättet ihr den Celebrity erkannt? Es soll jedenfalls die bezaubernde Zendaya sein. Das Madame Tussauds in London präsentierte mit diesem Foto stolz die neuste Wachsfigur der „Euphoria“-Schauspielerin, doch diese ist tatsächlich kaum wiederzuerkennen und sieht völlig anders aus.

Fans sind verärgert

Kein Wunder also, dass Fans nicht gerade amused sind! Einige schreiben: „Das ist nicht Zendaya, NIEMALS!!“. Andere sagen, dass sie eher wie eine „Mix aus Kylie Jenner and Nicki Minaj“ aussieht.

The wax version of Zendaya looks like she wants to speak to the manager. pic.twitter.com/yFIsqIEQDS — A Girl Has No Name (@Idpreferyoudead) February 10, 2022

Viele Fans stört vor allem Zendayas Gesichtsausdruck. „Wieso sieht Zendaya so zickig aus?“, fragt sich ein User. Eine Attidute, die einfach so gar nicht zu der Schauspielerin passt. Z ist vor allem für ihre gute Laune und ihren Sonnenschein-Charakter bekannt.

Wieso dieses Outfit?

Ok, über den Gesichtsausdruck lässt sich vielleicht diskutieren. Aber, was wir nun wirklich nicht verstehen: warum steckt man eine Stilikone wie Zendaya in so ein mittelmäßiges Outfit?! Im Ernst, von allen Looks, die der Star auf den Red Carpets in der Vergangenheit trug, nimmt das Wachsfigurenkabinett ausgerechnet dieses langweilige Outfit?

Was ist zum Beispiel mit dem Outfit des Designers Pieter Mulier, das sie bei der Premiere von „Dune“ anhatte? Oder das umwerfende Vera-Wang-Kleid bei den Emmys 2019? Wir sind jedenfalls enttäuscht!