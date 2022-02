„Der Adler ist gelandet“ und damit meinen wir soviel wie: Chris Hemsworth ist endlich in Wien eingetroffen! Die Dreharbeiten zu seinem neuesten Film „Extraction 2“ sind im vollen Gange. Und fest steht bereits: Am Set des Netflix-Streifens geht es ziemlich heiß her.

Und ganz nebenbei nimmt sich Chris sogar Zeit, um mit Fans zu quatschen.

Hollywood in Wien: Start des Actions-Drehs mit Chris Hemsworth

Explodierende Autobomben, Schießereien und riskante Helikopter-Manöver… und das alles mitten in der österreichischen Bundeshauptstadt Wien! Grund dafür sind die laufenden Dreharbeiten für den Actionfilm „Tyler Rake: Extraction 2“, die mit Hollywood-Hottie Chris Hemsworth nun in den heißen Showdown gehen.

Am Mittwoch stand Chris Hemsworth zum ersten Mal auf der Donauplatte vor der Kamera. Die Dreharbeiten laufen aber bereits seit vergangener Woche. Schon bei den ersten Szenen, die in Wien gedreht wurden, ging es besonders actionreich zu. So konnten Fans vor wenigen Tagen spannende Helikopter-Manöver rund um den DC-Tower beobachten. Ganz in Hollywood-Manier sieht man in einem Video auf TikTok sogar einen Stuntman, der aus einem offenen Polizeihubschrauber schießt.

Neben Hubschrauber-Flügen und Schießereien dürfen natürlich auch Autos und spektakuläre Explosionen nicht fehlen. Eine davon wurde von einem TikTok-User festgehalten. Wir sind nun bereits sooo auf das Endprodukt gespannt. „Extraction 2“ soll im Laufe des Jahres 2022 zu Netflix kommen.

Fans erleben Chris hautnah

Ok, aber genug Action. Wir wollen ja eigentlich Chris Hemsworth sehen! Einige glückliche Fans und Statisten hatten bereits die Möglichkeit mit dem heißen Australier zu plaudern. Fans schreiben auf Socialmedia, dass sich der Schauspieler extra Zeit genommen hat, um fleißig Autogramme zu geben und Selfies zu machen. (Und damn…sieht Chris gut aus!!!)

Noch bis Anfang nächster Woche soll in der Bundeshauptstadt gedreht werden. Fans des sympathischen Hollywoodstars können also noch auf ein kurzes Gespräch mit ihm hoffen. Vielleicht sogar in der Loos Bar? Medienberichten zufolge hieß es nämlich letzte Woche, der australische Schauspieler habe einen Besuch in der Bar in der Innenstadt geplant. Diese Info lassen wir jetzt einfach mal so stehen… wir wissen jetzt jedenfalls, wo wir die kommenden Tage unseren Feierabend verbringen werden. 😀