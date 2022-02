Das Leben schreibt immer noch die besten Geschichten – oder die gruseligsten. Und wir können nicht anders: wahre Verbrechen faszinieren uns einfach! Kein Wunder also, dass Netflix mittlerweile unzählige Serien, Filme und Dokumentationen aus dem True Crime Bereich im Repertoire hat. Wir haben die spannendsten hier für euch gesammelt.

Die folgenden Doku-Serien sollten auf deiner Watchlist stehen.

1. Dig Deeper: Das Verschwinden von Birgit Meier

Die True-Crime-Doku „Dig Deeper: Das Verschwinden von Birgit Meier“ erschien im Dezember auf Netflix, trendet aber noch immer. Zu recht, wie wir finden! Die Serie ist an Nervenkitzel wohl kaum zu überbieten. „Dig Deeper“ basiert auf einem wahren Kriminalfall. Vor über 30 Jahren verschwand die deutsche Fotografin Birgit Meier spurlos. 2017 wurden die sterblichen Überreste der Frau unter einer Garage gefunden.

Was die Doku so spannend macht: Der Fall Birgit Meier ist leider auch eine Aneinanderreihung von Polizeipannen. Dass der Fall doch noch gelöst wurde, ist dem Bruder der Vermissten zu verdanken. Prädikat: sehenswert!!

2. Der Puppenspieler: Auf der Jagd nach dem ultimativen Betrüger?

Seit einigen Tagen gibt es für True-Crime-Fans „Der Puppenspieler: Auf der Jagd nach dem ultimativen Betrüger“ auf Netflix zu sehen. Auf der WTF-Skala rangiert die Mini-Serie ganz weit oben. Die Miniserie handelt von einem Barkeeper, der es geschafft hatte, sich zehn Jahre lang – von 1992 bis 2002 – als britischer Geheimagent auszugeben und damit eine Million Pfund zu verdienen.

Er manipulierte Männer und Frauen gleichermaßen, machte sie glauben, sie wären ins Visier einer Terrororganisation geraten und brachte sie schlussendlich dazu, ihm große Summen an Geld zu überweisen.

3. Der Tinder-Schwindler

Von der Regisseurin von „Don’t F**k With Cats – Die Jagd nach einem Internet‑Killer“: „Der Tinder-Schwindler“ offenbart die dunkle Seite des Online-Datings und zeigt die Gefahren beziehungsweise was passiert, wenn man Fremden im Internet komplett vertraut. Zwar sind Phänomene wie Scams und Catfishing bekannt, doch wovon drei Frauen in der True-Crime-Doku berichten, überschreitet sämtliche Grenzen.

4. Catching Killers

In der Netflix-Miniserie „Catching Killers“ nimmt man euch mit in die Ermittlungsprozesse einiger der brutalsten Kriminalfälle in den USA. Die erste Staffel umfasst vier Folgen zwischen 30 und 40 Minuten, die von den Ermittlungen gegen äußerst brutale Serienmörder berichten. Ein Must-See für alle True-Crime-Fans.

5. Verschwunden: Tatort Cecil Hotel

Im Jahr 2013 ist Elisa Lam während ihres Aufenthalts im Cecil Hotel spurlos verschwunden. Dabei geht die Serie nicht nur dem Fall von Lam auf den Grund, sondern auch der düsteren Vergangenheit des Hotels. Zwei Serienmörder wohnten zeitweise im Hotel in Los Angeles: Richard Ramirez und Jack Unterweger.

6. Amanda Knox

Die Dokumentation erzählt die Geschichte von Amanda Knox, die in Italien wegen Mordes angeklagt und verurteilt wurde. Erst Jahre später wird sie freigesprochen. Die amerikanische Austauschstudentin wurde beschuldigt, die Britin Meredith Kercher im Jahr 2007 ermordet zu haben. Diese aufschlussreiche Doku lässt Amanda Knox und andere Beteiligte des Falles zu Wort kommen.

7. Haus der Geheimnisse: Die Toten von Burari

Selbstmord, Mord … oder war es doch etwas Anderes? Die Dokureihe „Haus der Geheimnisse: Die Toten von Burari“ untersucht schreckliche Wahrheiten und Theorien zum Tod von elf Mitgliedern einer Familie in Delhi. Im Jahr 2018 wurden elf Familienmitglieder erhängt oder erdrosselt aufgefunden. Die Doku untersucht die schrecklichen Wahrheiten und Theorien zum Fall.

8. American Murder: Die Bilderbuchfamilie

Im neuen True-Crime-Format „Amercian Murder: Die Bilderbuchfamilie“ dreht sich alles um den Fall der Familie Watts, bei dem Mutter Shanann und die beiden Töchter ermordet wurden. Die Serie rollt den Fall von 2018 auf und sorgt für ordentlich Gänsehaut.