Bei der Dschungelprüfung scheitern Filip und Peter an einfachen Fragen. Linda mit Anouschka versöhnen sich vor Lindas Auszug aus dem Dschungelcamp. Und Harald Glööckler freut sich schon jetzt darauf, nach dem Dschungel seinem Beauty-Doc einen Besuch abzustatten.

Rausgeflogen ist heute außerdem niemand – alle sind verschont geblieben.

Zurück im Dschungelcamp ist Manuel stolz auf sich

Für Manuel war der Sprung bei der letzten Dschungelprüfung noch viel mehr als eine Chance Sterne zu sammeln. „Die Sprünge waren ein Befreiungsschlag. Auch um etwas in meinem Körper loszulassen, was hier und da noch klemmte“, erzählt Manuel. Der 33-Jährige hatte es im Leben nicht immer einfach. „Es fing an mit Hänseleien bis hin zu Erniedrigungen. Sei es ‚du bist zu feminin, zu tuckig, zu schwuchtelig‘. Nur, weil ich auf dem CSD High Heels trug. Ich habe mir jetzt selbst bewiesen, dass ich viel mehr bin. Ich bin heute Manuel gewesen“, so Manuel. Eric nimmt den Aufgewühlten in den Arm: „Jetzt musst du dir keine Flügel mehr ankleben, du hast sie jetzt selbst.“

Anouschka und Linda vertragen sich

Wer hätte jemals glauben können, dass sich Anouschka und Linda vertragen könnten? Ja, wir auch nicht! Bevor Linda das Camp verlässt, schlägt Anouschka weiche Töne an: „Du bist ein ganz tolles Mädchen. Es war nur die Intensität und dass alle gegen mich waren. Ich konnte nicht mehr. Du könntest meine Tochter sein und ich will dich immer erziehen, meine Süße. Es fällt mir schwer, auch wenn du manchmal recht hast, dass mir jemand, der so viel jünger ist, über den Mund fährt. Es tut mir leid“, wenn das nicht mal eine Entschuldigung ist. Linda ist gerührt und nimmt die Entschuldigung an: „Mir tut es auch leid. Ich weiß, dass das auch von mir manchmal ein Defizit ist“, antwortet die 27-Jährige.

Bild: RTL

Einblicke in Haralds Beauty-Routine

Für die Zeit nach dem Dschungelcamp hat Haralds schon Pläne gefasst, was er bei seinem nächsten Beauty-Doc-Besuch alles auffrischen lassen muss. „Wenn ich im Hotel bin, nehme ich erst mal den Rest von der Haarfarbe. Und wenn ich dann ganz zurück bin, muss der Arzt inspizieren, was sonst noch so verrutscht ist“, erzählt Harald. Doch Anouschka ist da ganz anderer Meinung. Sie legt Harald nahe, es einmal gut sein zu lassen. Momentan sehe er nämlich ganz gut aus. Doch der lässt sich davon nicht beirren: „Findest du nicht, die Lippen sind ein wenig klein?“

Bild: RTL

Was er bisher schon alles an sich hat machen lassen? Ausführliche Infos dazu kommen von ihm nun aus erster Quelle. „Das war Fett absaugen, Zähne machen komplett, Augenlider straffen, Lifting ohne schneiden mit Laser, Jawline unterspritzen lassen. Seit 26 Jahren mache ich Unterspritzungen mit Hyaluron, Botox – das findet dreimal im Jahr statt. Dann habe ich mir die Kopfhaare, die Barthaare, die Lippen, den Lidschatten tätowieren lassen“, erzählt Harald. Ob das andere schön finden, ist ihm egal. Hauptsache ihm gefällt’s.

Peinliche Antworten bei der Dschungelprüfung

Sechs widerliche Drinks, sechs Sterne, sechs Runden und jeweils sechs Fragen: Das ist das neue „Kennen oder flennen“-Quiz. Angetreten sind diesmal Filip und Peter. Die beiden Camper mussten sich dabei jedoch die bereits vor ihnen liegenden Sterne nicht erspielen, sondern durften diese nicht verlieren. Ein Stern ist gesichert, wenn alle sechs Fragen einer Runde korrekt beantwortet werden. Ist das nicht der Fall und eine Frage wird falsch beantwortet, kann der Stern auch durch das Trinken verschiedener südafrikanischer Drinks gerettet werden.

Der erste eklige Drink ist serviert und das Quiz geht los. „In welcher Stadt steht der Schiefe Turm von Pisa?“ Peter antwortet mit „Pisa“ richtig. Der Smoothie landet vor Filip. Jetzt muss er richtig antworten. Aber der „Bachelorette“-Kandidat Filip weiß natürlich, dass Paul Janke, der Mann ist, der 2012 als „Der Bachelor“ bekannt geworden ist. Damit ist wieder Peter an der Reihe. Bei der Frage, welchen Nina-Hagen-Song sich Angela Merkel zum großen Zapfenstreich gewünscht hat, kommt Peter ins Straucheln. Er weiß keine Antwort und muss trinken. Auch Filip scheitert an der nächsten Frage und kann nicht beantworten, wie die englische Übersetzung vom Wort ‚mit‘ heißt. Bei der Frage nach Beyoncés Ehemann gibt Peter auf und trinkt einen weiteren ekligen Smoothie mit Eingeweiden.

Bild: RTL / Stefan Menne

Zum größten Verhängnis wird für Filip die Frage, wo das Reichstagsgebäude steht. Mit seiner Antwort ‚München‘ liegt er weit daneben, denn das historische Politik-Gebäude findet man in Berlin. Dass Peter an der nächsten Frage scheitert, ist Filip dann auch egal. Er hat nur einen Gedanken: „Kann man das mit München rausschneiden?“ Am Ende sammelten sie gemeinsam trotzdem sechs Sterne.

Alle im Dschungelcamp bleiben verschont

Wieder sind alle Dschungelteilnehmer verschont geblieben. Zwar haben Eric Stehfest und Anouschka Renzi am wenigsten Zuschauerstimmen bekommen, trotzdem muss keiner von ihnen gehen. Ihr Glück, dass durch den Rauswurf von Janina und das unerwartete Aus von Lucas dieses Jahr zwei Camper fehlen.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.