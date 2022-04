Wer von euch hat nach dem Film „Liebe braucht keine Ferien“ nicht auch davon geträumt, einfach alles stehen und liegen zu lassen und in ein neues Land zu ziehen. Zwei Influencerinnen leben derzeit genau diesen Film-Traum.

Und erleben dabei mindestens genauso viel Drama wie in der Hollywood-Vorlage!

Internationaler Wohnungstausch

Viele von uns kennen „Liebe braucht keine Ferien“ wohl als den ultimativen Weihnachtsfilm. Denn die Geschichte hat einfach alles, was es für einen kitschigen Herzschmerz-Abend braucht: Lebenskrisen, Romantik und ganz schön viele Dramen. Für alle, die es nicht wissen, (ähm, schämt euch!!): In dem Film geht es um die Frauen Amanda und Iris, die inmitten von ganz persönlichen Krisen beschließen, ihren Alltag hinter sich zu lassen und Häuser zu tauschen. Es ist also quasi die romantische Version von „Frauentausch“ – nur ohne die Kinder, den Mann und die nervigen Aufgaben.

Während die britische Iris nach Los Angeles zieht, geht es für die verwöhnte Amanda aufs idyllische Land. Es kommt wie es kommen muss und beide verlieben sich in ihrer neuen Heimat – nicht nur in ihr neues Leben, sondern auch in einen niedlichen Hottie.

Influencerinnen tauschen ihr Leben

Während die meisten von uns den Film in dramatischen Lebensphasen wohl einfach nur in Dauerschleife schauen, um ein bisschen Eskapismus und Lebensfreude mitzuerleben, war das für die Influencerin Alexa Losey wohl einfach zu wenig. Vergangenen Dezember – also in der Hochphase für „Liebe braucht keine Ferien“-Fans – postet sie ein TikTok-Video, in dem sie ankündigt, eine ähnliche Reise machen zu wollen.

Sie zeigt ihre Wohnung in Los Angeles und schreibt, dass sie jemanden sucht, der mit ihr tauschen möchte. „Vielleicht meine ich es ernst, vielleicht habe ich gestern im Flugzeug ‚Liebe braucht keine Ferien‘ gesehen“, schreibt sie zu dem Post.

„Liebe braucht keine Ferien“: Die Influencerinnen-Edition

Alexa ist nicht die erste, die diese Idee hat. Ganz im Gegenteil. Das House Swapping Angebot à la „Liebe braucht keine Ferien“ wird ein kleiner Tiktok-Trend. Doch aus Alexas Filmanspielung wird wenige Wochen später tatsächlich Realität.

Denn die französische TikTokerin Esther Luxey sieht ihren Post und ist sofort von der Idee begeistert. Sie startet ein TikTok-Duett, in dem sie ihre Wohnung in Paris zeigt. Und dann startet auch schon die Planung für die reale Version von „Liebe braucht keine Ferien“. Denn Alexa und Esther wollen für einen Monat ihr Zuhause tauschen und das Abenteuer Übersee in vollen Zügen genießen.

Und jetzt ist es so weit: Das lang ersehnte House Swapping stand im April endlich an. Doch es wäre wohl keine reale Version eines Kitschfilms, wenn es nicht auch bei Alexa ein bisschen Drama gäbe. Eigentlich hatte sie geplant, gemeinsam mit ihrem Freund nach Paris zu ziehen. Kurz vor dem Umzug kommt es jedoch ganz anders. Alexa und ihr Freund trennen sich und nur etwas mehr als eine Woche später geht es für die Influencerin alleine in die Stadt der Liebe.

Zwischen Herzschmerz und Coachella-Euphorie

„Wenn es einen Ort gibt, an dem man traurig sein kann und sich in sich selbst verlieben kann, dann ist das Paris“, tröstet sich Alexa und zeigt auf ihrem Account die Höhen und Tiefen ihres Pariser Liebeskummers. Alexa postet Tränenausbrüche genau so wie Shoppingausflüge und idyllische Spaziergänge.

Auch Esther scheint ihren Trip in vollen Zügen zu genießen. Die beiden sind ganz wie in „Liebe braucht keine Ferien“ im ständigen Austausch – nur statt zu telefonieren, facetimen die beiden. Esther kümmert sich um Alexas Katze, genießt diverse Promi-Spottings und lebt ihren LA-Traum am Coachella Festival.

Für Alexa scheint sich das Blatt aber auch mehr und mehr zu wenden. Denn wie es nicht anders sein kann, hat sie einen niedlichen Nachbarn, den sie mit ihrer Community teilt. Jeden Tag um 9.30 Uhr morgens geht ihr Nachbar auf den Balkon, um zu rauchen „Wie sage ich Hi zu ihm? Kann er mich sehen?“, rätselt Alexa in einem Video. Es dürfte bei den Influencerinnen also noch ziemlich spannend – und ganz schön filmreif – werden

