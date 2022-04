Cowboy-Fashion-Inspo, Pop-Punk-Comebacks und jede Menge Überraschungsgäste: Beim zweiten Coachella-Festival-Wochenende gab es so einige aufregende Highlights und unvergessliche Momente.

Das waren unsere Highlights vom zweiten Wochenende.

Lizzo als Special Guest

Nachdem Harry Styles am ersten Coachella-Wochenende Shania Twain auf die Bühne geholt hatte, waren die Erwartungen für Woche zwei dementsprechend groß. Viele hofften sogar auf eine One-Direction-Reunion auf der Bühne.

Diese Hoffnung wurde zwar nicht erfüllt, Harrys Special Guest war aber dennoch ein absolutes Highlight. Denn Lizzo begleitete ihn auf die Bühne, sang mit ihm sowohl „I Will Survive“ von Gloria Gaynor als auch ein Cover von One Directions „What Makes you Beautiful“. Und obwohl wir keine Reunion der erfolgreichen Boyband bekommen haben, diese Cover konnten wirklich mithalten!

Cowboys so weit das Auge reicht

Coachella findet traditionellerweise in der kalifornischen Wüste statt. Grund genug für Besucherinnen und Besucher, den Cowboy-Look wieder auszupacken. An beiden Coachella-Wochenenden konnte man deshalb nicht nur unzählige Cowboy-Boots, sondern auch so einige stylische Cowboy-Hut-Variationen und Western-Looks entdecken.

Dass Festival-Fashion aber auch einige ganz schön weirde Seiten hat, haben wir schon nach dem ersten Coachella-Wochenende entdeckt! So oder so, zum Staunen gab es genug!

Conan Grays pinker Coachella-Traum

Wo wir schon beim Thema Fashion sind. Sänger Conan Gray feierte 2022 sein Coachella-Debüt. Umso wichtiger war es für ihn deshalb offenbar, mit seiner Show ein Statement zu setzen, das man so schnell nicht vergisst.

Schon am ersten Wochenende wurde Conan deshalb als eines der Coachella-Highlights gefeiert. Ein Grund dafür war natürlich seine Musik; für Highlights sorgte aber auch seine Garderobe. Denn an beiden Wochenenden entschied sich Conan für pinke Valentino-Ensembles – und sorgt damit für neue Outfits auf unserer Wunschliste. Da wird die Vorfreude auf sein Konzert in Wien am 15. Mai und sein neues Album, das im Juni erscheinen soll, gleich noch größer.

Bild: Amy Sussman/Getty Images for Coachella

Promi-Spotting im Coachella-Publikum

Bei Coachella gibt es nicht nur auf der Bühne, sondern auch davor immer wieder einige Promi Highlights. Bei Harry Styles tummelte sich im Publikum etwa nicht nur Lizzo, die kurze Zeit später die Bühne stürmte, sondern auch seine angebliche Freundin Olivia Wilde. Auch Billie Eilish wollte sich seine Show wohl nicht entgehen lassen.

Billie Eilish watching Harry Styles’ #Coachella set with fans. pic.twitter.com/80dGDOdXWx — Pop Crave (@PopCrave) April 23, 2022

Harry revanchierte sich für Billies Besuch übrigens, in dem er ihren Auftritt ebenfalls aus dem Publikum mitverfolgte. Unter den partywütigen waren am zweiten Wochenende aber noch viele weitere Stars, wie Vanessa Hudgens und „Euphoria“-Star Sydney Sweeney.

Harry and Olivia during Billie Eilish’s set at Coachella – April 23 pic.twitter.com/DmPO5ZrVTU — HSD Media (@HSDMedia) April 24, 2022

Pop-Punk-Nostalgie bei Billie Eilishs Coachella-Auftritt

Dass Billie Eilish mit nur 20 Jahren schon Headliner beim Coachella Festival ist, sollte eigentlich Highlight genug sein. Aber Billie wäre nicht Billie, wenn sie ihre Show nicht noch einmal extra aufwendig gestalten würde.

Für das zweite Wochenende holte sie sich deshalb Unterstützung auf die Bühne, die unser 2000er-Teenieherz höher schlagen lässt: Hayley Williams aka die Frontfrau von Paramore.

Gemeinsam sangen die beiden nicht nur Billies Pop-Punk lastigen Hit „Happier Than Ever“, sondern auch Paramores „Misery Business“ und sorgen damit für einen Emo/Pop-Punk-Moment der Extraklasse. Falls ihr uns sucht, wir holen schnell die alten Armstulpen aus dem Keller und suchen nach der besten grellorangen Haarfarbe.

hayley williams wore toxicity & KO in her hair at coachella with billie eilish so I wore toxicity & KO in my hair at coachella pic.twitter.com/INmn4ZnMBv — Good Dye Young 🌈 (@gooddyeyoung) April 24, 2022

Janet Jackson Anspielungen und Kostümwechsel bei Doja Cat

Und wo wir schon bei Nostalgie sind. Auch Doja Cat wollte mit ihrem Set so einige Anspielungen an vergangene musikalische Highlights liefern. Fans spotten etwa eine Anspielung an eine legendäre Janet Jackson Performance sowie eine Pose von Nicki Minaj und feiern online Dojas Auftritt.

Auch, weil Doja bei ihrer Show insgesamt vier unterschiedliche Looks zeigte und für viele damit bewies, wie vielseitig die Sängerin ihr Set gestalten wollte. Viele sehen in ihrer Performance deshalb eines der absoluten Coachella Highlights.