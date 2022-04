Hat Amber Heard falsche Aussagen gegen Johnny Depp gemacht? Das lässt nun zumindest der Make-up-Hersteller Milani vermuten. Im aktuellen Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau behauptete ihre Anwältin, dass Amber die blauen Flecken, die ihr der Schauspieler zugefügt haben soll, mit Make-up überdeckte. Vor Gericht wurden sogar das angeblich verwendete Kit gezeigt. Nun äußerte sich Hersteller Milani dazu und sagt: Das Make-up habe es in dem Zeitraum der Beziehung der beiden noch gar nicht gegeben.

Amber Heard wirft Johnny Depp im Prozess unter anderem vor, sie misshandelt und mehrmals verletzt zu haben.

Make-up-Kit gab es im angegeben Zeitraum noch nicht

Seit etwa zwei Wochen läuft der Prozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard. Bereits 2017 ließen sich die beiden scheiden – seither reißen die Schlagzeilen rund um da einstige Paar nicht ab. Der Höhepunkt des Kriegs zwischen den beiden gipfelt sich nun vor Gericht – wo sich die beiden übrigens gegenseitig verklagen. So wirft die Schauspielerin dem 58-Jährigen unter anderem vor, sie misshandelt und körperlich angegriffen zu haben. Die blauen Flecken, die sie deshalb davon getragen habe, soll sie laut ihrer Anwältin oft mit Make-up überschminkt haben. Um das zu verdeutlichen, zeigt sie den Geschworenen eines der Produkte, die Heard benutzt haben soll – und zwar das Correcting Kit von Milani.

Doch genau dieses Kit könnte nun eine Lüge der 36-Jährigen aufdecken. Denn das Make-up war im Zeitraum der Beziehung von 2012 bis 2016 noch gar nicht am Markt. Das stellte die Marke jetzt selbst in einem Clip auf ihrem TikTok-Account klar: „Ihr habt uns gefragt … lasst uns zu Protokoll geben, dass unser Correcting Kit erst 2017 auf den Markt kam“. Somit ist es kaum möglich, dass Amber dieses exakte Abdeckungs-Kit in ihrer Handtasche herumtrug.

Unklar ist nun, ob das TikTok-Video des Herstellers vor Gericht überhaupt eine Rolle spielen wird. Denn laut Medienberichten hat Ambers Anwältin, Elaine Bredehoft, den Namen des Labels bei ihrer Aussage nicht genannt, sondern lediglich ein Kit gezeigt, das womöglich zu reinen Demonstrationszwecken genutzt wurde. Der TikTok-Clip sorgt bei Fans dennoch für jede Menge Wirbel und spaltete die Lager rund um Johnny Depp und Amber Heard noch weiter.

Johnny Depp und Amber Heard verklagen sich gegenseitig

Die Schlagzeilen rund um die toxische Beziehung zwischen dem 58-jährigen Schauspieler und seiner Ex-Frau nehmen seit ihrer Scheidung 2017 einfach kein Ende. Angefangen hatte alles damit, dass Amber in einem Kommentar für die Washington Post behauptet hatte, dass Johnny sie im Laufe ihrer Ehe mehrmals geschlagen und misshandelt habe. Doch das wollte der Schauspieler so nicht stehen lassen. Er klagte gegen den Kommentar seiner Ex, der laut ihm zahlreiche falsche Behauptungen beinhaltet.

Der „The Tourist“-Darsteller beharrt darauf, dass seine Ex-Frau ihn im Laufe der Ehe körperlich und verbal misshandelt habe. Und jetzt versuche sie seine Karriere zu zerstören, indem sie Lügen erzähle. Einige Beweise vor Gericht scheinen nun zu bestätigen, diese Behauptungen tatsächlich wahr sein könnten. Denn in einer Aufnahme wirkt es, als würde Heard zugeben, dass sie Depp geschlagen und einen Streit angefangen haben soll.

Während Depp seine Ex-Frau wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz klagt, konterte diese mit einer Gegenklage in Höhe von 100 Millionen Dollar. Nach Johnny Depp muss nun demnächst auch Heard in den Zeugenstand, um ihre Sicht der Dinge darzulegen. Es bleibt also abzuwarten, welche Richtung der Prozess noch einschlagen wird.