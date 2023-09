Diese Geschichte sorgt in den USA gerade für Aufsehen. Bei einer Konzertbesucherin setzen während einer Performance des Rappers 50 Cent plötzlich die Wehen ein. Dann geht alles sehr schnell und die Frau bringt noch in der Konzerthalle eine Tochter zur Welt.

We gon’ party like it’s your birthday … die Frau nahm den Song wohl etwas zu ernst.

Frau bringt Kind während 50-Cent-Konzert zur Welt

So hatte sich eine Frau aus den USA die Geburt ihrer kleinen Tochter wohl eher nicht vorgestellt. Aber wie heißt es schön: es kommt immer anders als man denkt. Denn eigentlich wollte die hochschwangere Frau vor der Geburt wohl nur noch einmal so richtig zu den Tunes von Rapper 50 Cent abfeiern. Dass sie dort ihr Baby zur Welt bringt, damit hat die Konzertbesucherin wohl wirklich nicht gerechnet. Aber der Reihe nach …

50 Cent ist aktuell anlässlich des 20-jährigen Jubiläums seines Hit-Albums „Get Rich or Die Tryin’“ auf Tour. Die Frau besuchte im August ein Konzert des „In Da Club“-Interpreten in Ridgefield im US-Bundesstaat Washington, wie das US-amerikanische Portal Page Six jetzt berichtet. Während eines Songs setzen dann plötzlich die Wehen ein. Zeit, die Frau in ein Krankenhaus zu bringen, bleibt nicht mehr.

Konzertbesucher:innen bilden „menschlichen Vorhang“

Um der Frau zumindest ein Mindestmaß an Privatsphäre während der Geburt zu bieten, bildeten einige Konzertbesucher und Mitarbeiter einen „menschlichen Vorhang“. Und so kam das Baby, begleitet von den Beats von 50 Cent, in dieser ungewöhnlichen Umgebung zur Welt – ein kleines Mädchen. Anschließend wurden Mutter und Tochter sicher in ein Krankenhaus gebracht. Das wichtigste: beide sollen wohlauf sein. „Laut den jüngsten Berichten geht es beiden gut“, verrät eine Quelle gegenüber dem Medium. Ob 50 Cent von dem Spektakel im Publikum und seiner jüngsten Konzertbesucherin erfahren hat, ist nicht bekannt.

Aber so außergewöhnlich die Sache auch klingt, es ist nicht die erste Spontan-Geburt während eines Konzertes. Bereits im vergangenen Jahr brachte eine Frau bei einem Konzert von Metallica in Brasilien ein Kind zur Welt. 2019 wurde während eines Auftritts von Pink in Liverpool ein Baby geboren.