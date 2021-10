Für alle, die ihre Stirnfransen loswerden wollen, haben wir Frisuren gefunden, die in wenigen Minuten den Pony verschwinden lassen

5 einfache Frisuren zum Nachmachen!

1. Flechtfrisuren

Wenn es am Morgen schnell gehen muss, können wir unsere Stirnfransen einfach nehmen, nach hinten eindrehen und mit einer Haarklammer und Haarspray befestigen. Richtig stylisch sehen außerdem auch Flechtfrisuren in den verschiedensten Varianten aus. Ihr könnt euren Pony zum Beispiel seitlich in einem Zopf zurück flechten, wie hier:

Oder ihr unterteilt eure Stirnfransen mit einem Mittelscheitel in zwei Hälften in eine Art Curtain Bangs. Die könnt ihr dann mit kleinen Haargummis zu Bubble Braids formen:

2. Frisuren mit Locken

Damit die Stirnfransen eins mit dem restlichen Haar werden, lockt sie mit einem Glätteisen oder einem Lockenstab und fixiert sie mit Haarspray an den Seiten. Fertig ist der lässige Look, der den Pony im Nu verschwinden lässt:

3. Kopfbedeckung

Hüte, Tücher und Berets sehen nicht nur richtig stylisch aus, sondern eignen sich perfekt zum Verstecken der Stirnfransen. Dazu die Haare nach hinten kämmen und die Kopfbedeckung aufsetzen. Perfekt für den Herbst!

4. Seitenscheitel

Mit einem Seitenscheitel lassen wir unsere Stirnfransen durchs Zurückkämmen verschwinden. Damit sie auch wirklich an der Seite bleiben, könnt ihr die Stirnfransen mit etwas Haargel fixieren und danach mit Haarspray festigen.

5. Haarspangen

Wir lieben auffällige Haarspangen in allen Farben und Formen! Was gibt es also besseres, als den Pony mit coolen Haar-Accessoires aus dem Gesicht zu halten? Mit ein bisschen Haargel oder Spray fixiert lässt sich der Pony mit den It-Pieces mit wenigen Handgriffen wegklipsen – und der Look sieht dazu auch noch wirklich stylisch aus!