Reality-Star und Ex-„Bachelor“-Kandidatin Yeliz Koc hat für den Playboy die Hüllen fallen lassen. Und das aus gutem Grund: Denn sieben Monate nach der Geburt ihrer Tochter möchte sie allen zeigen, wie heiß ein „After-Baby-Body“ ist.

„Man sollte sich nichts verbieten lassen“, so der Coverstar.

Yeliz Koc zieht sich für den Playboy aus

Die letzten Monate war Yeliz Koc ein Dauerthema in den Schlagzeilen. Erst die Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht, dann ihre Schwangerschaft, gefolgt von der Trennung der beiden Reality-Stars samt Rosenkrieg. Und jetzt Nacktfotos im Playboy! Doch mit den hüllenlosen Bildern möchte die 28-jährige Mutter ein Statement setzen, wie sie im Interview mit dem Magazin erklärt. „Dafür, dass man sich für seinen Körper nicht schämen muss, nachdem man schwanger war und ein Kind zur Welt gebracht hat“, so Yeliz.

Eine Sache sei ihr dabei ganz besonders wichtig: „Egal, welche Nationalität du hast, aus welchem Land du stammst – du solltest einfach das machen, worauf du Lust hast, deine Träume und Ziele verwirklichen. Man sollte sich nichts verbieten lassen, nur weil es anderen nicht gefällt.“

„Gibt immer Menschen, die mich kritisieren“

Dass die Nacktbilder hohe Wellen schlagen würden, war sich Yeliz von Anfang an bewusst. „Viele werden das total feiern und die Fotos wunderschön finden“, so der Instagram-Star. „Aber es gibt natürlich immer Menschen, die mich kritisieren. Vor allem die türkische Seite. Ich bekomme schon jetzt böse Nachrichten, wenn ich mal ein Bikini-Foto poste oder einen deutschen Freund habe. Deshalb auch das Statement.“

Dann stellt sie klar: „Ich kann mir selbst meine Regeln schaffen und meine Grenzen setzen. Ich bin stolz darauf, dass ich das gemacht habe und diesen Mut bewiesen habe.“

Fotoshooting wenige Monate nach Geburt

Die Bilder für das bekannte Männermagazin sind nur wenige Monate nach der Geburt von Yeliz Tochter Snow Elanie entstanden. „Ich wollte mit den Playboy-Fotos auch zeigen, dass man sich nach einer Schwangerschaft nicht für seinen Körper schämen sollte“, sagt sie gegenüber der Bild. „Wir haben ein Wunder auf die Welt gebracht und da ist eine Veränderung des Körpers irrelevant.“

Mit ihrem Ex Jimi Blue scheint sie momentan nicht ganz so gut auszukommen. „Er meldet sich nicht und fragt nicht, wie es meiner Tochter geht. Ich hoffe, das ändert sich noch“, so ihr Statement.