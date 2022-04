Wirklich lange sah es so aus, als hätte der Rosenkrieg zwischen Jimi Blue und Yeliz Koc nun ein für alle Mal ein Ende. Falsch gedacht! Es scheint ganz so, als würde sich der Konflikt zwischen den beiden wieder zuspitzen. Der Grund: Jimi Blue weigert sich, seine Mietschulden bei ihr zurückzuzahlen.

Yeliz ist stinksauer und macht ihrem Ärger über ihre Insta-Story jetzt Luft.

Yeliz Koc ist sauer, weil Jimi Mietschulden nicht bezahlen will

Inzwischen haben sich Jimi und Yeliz auf Unterhaltszahlungen für Snow Elanie geeinigt. Welche der 30-Jährige offenbar auch brav rückwirkend bezahlt habe. Wenn es allerdings um die Bezahlung anderer Schulden geht, kann man sich offenbar nicht ganz so auf den Ochsenknecht-Sohn verlassen. Als er während der Beziehung mit Yeliz Steuerschulden hatte, übernahm die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin monatelang die Miete alleine. „Er hatte gesagt, sobald er wieder flüssig ist, das Geld hat und die Schulden abbezahlt hat, zahlt er mir meinen Anteil der Miete zurück“, so Yeliz über ihre Insta-Story.

Doch nach einem Gespräch mit seiner Anwältin, denkt er nun gar nicht daran, ihr den Mietanteil wieder zurückzugeben. Laut seiner Anwältin soll es sich um eine Wohngemeinschaft gehandelt haben, weshalb eine Rückzahlung nicht nötig sei. Trotzdem gibt die Mutter des gemeinsamen Kindes nicht auf. „Ich werde trotzdem versuchen, es irgendwie zu bekommen. Ich finde es mehr als gerecht, wenn man monatelang zusammenlebt, dass man die Miete aufteilt“, stellt die 28-Jährige klar.

„Finde ich uncool, finde ich unmännlich, finde ich unattraktiv“

Sie ist mehr als nur irritiert darüber, dass sich Jimi Blue plötzlich weigert. „Mich schockiert auch, dass man jetzt denkt, man könnte monatelang kostenlos einfach mal so ein Dach über dem Kopf haben“, regt sich Yeliz in ihrer Insta-Story auf. Sie hat keinerlei Verständnis für das rücksichtslose Verhalten vom Vater ihres Kindes. „Finde ich uncool, finde ich unmännlich, finde unattraktiv“, fügt sie hinzu.

Es ist nicht der einzige Konflikt, der derzeit zwischen den beiden herrscht. Denn erst vor wenigen Tagen bekam sie von Jimi ein Anwaltsschreiben zugeschickt. Das Schreiben soll sie angeblich dazu aufgefordert haben, eine Behauptung über Jimi in ihrem Bad Boss Moms Podcast wieder zurückzunehmen. In einer Folge soll Yeliz nämlich behauptet haben, dass sie Jimi einen Business-Class-Flug bezahlt habe. „Ich soll unter anderem Sachen klarstellen, die ich niemals geäußert habe. So geht das die ganze Zeit. Tatsachen werden verdreht und mir Worte in den Mund gelegt“, erzählt Yeliz.

Wie es aussieht, gibt es zwischen den beiden noch einiges zu klären.