Hollywood ist in Flirt-Laune! Innerhalb kürzester Zeit haben sich viele neue Paare gebildet. Jetzt soll es auch zwischen Angelina Jolie und The Weeknd gefunkt haben. Die beiden Superstars wurden bereits mehrmals gemeinsam gesichtet.

Erst kürzlich haben sie das gleiche Konzert besucht.

Datet Angelina Jolie Sänger The Weeknd?

Die Gerüchteküche brodelt bereits so stark, dass sie droht, überzugehen! Denn zwischen Angelina Jolie und The Weeknd soll es ganz schön knistern. Haben die beiden etwa eine Romanze am Laufen? Am Wochenende hat man die Hollywood-Schauspielerin und den Popstar auf dem gleichen Konzert gesichtet.

Ein paar Wochen zuvor haben die beiden offenbar ein romantisches Dinner in einem italienischen Restaurant in Santa Monica genossen. Wie das Promi-Portal Page Six berichtet, haben die beiden stundenlang in dem exklusiven Promi-Hotspot verbracht. Das Lokal haben sie dann aber getrennt verlassen. Doch weder Jolie noch der 31-jährige Musiker haben sich bisher zu den Liebes-Gerüchten geäußert.

Foto als Beweis

Auf Twitter geht gerade ein Foto viral, dass Angelina Jolie und The Weeknd auf dem gleichen Konzert in Los Angeles zeigt. Darauf zu sehen ist Abel Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt, der sich mit Freunden unterhält. Auf dem anderen Schnappschuss sieht man Jolie mit ihren beiden Töchtern Zahara und Shiloh. Doch unterhalten haben sich die beiden demnach nicht. Taktik oder Zufall?

Angelina Jolie im Sorgerechtsstreit

Seit sich Angelina Jolie im Jahr 2016 von Hollywood-Star Brad Pitt getrennt hat, steckt sie mitten in einem Sorgerechtsstreit. Das Paar hat sechs gemeinsame Kinder: Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) und die beiden 13-jährigen Zwillinge Knox und Vivienne. Im Zuge des Scheidungsverfahrens sind sich die beiden Ex-Partner nicht einig, wie das Sorgerecht geregelt werden soll.

Und auch The Weeknd hat bereits eine prominente Dating-Vergangenheit. Denn der Sänger war mit Selena Gomez liiert und führte eine langjährige On-Off-Beziehung mit Model Bella Hadid.