Gibt es etwa ein neues Traumpaar in Hollywood? Die beiden Schauspieler Zendaya und Tom Holland wurden in der Öffentlichkeit gesichtet, als sie sich gerade innig küssten. Und das, obwohl sie seit Jahren abstreiten, dass zwischen ihnen etwas läuft.

Die Fotos, auf denen man die beiden sieht, sprechen jedenfalls Bände…

Sind Zendaya und Tom Holland ein Paar?

Im Jahr 2017 sind Zendaya und Tom Holland gemeinsam für den “Spider-Man”-Streifen “Homecoming” vor der Kamera gestanden. Darin gaben sie das perfekte Liebespaar ab – seitdem kursieren Gerüchte, dass sich die Schauspieler auch im echten Leben sehr gut verstehen würden und es ordentlich geknistert hat. Doch bisher haben die beiden sämtliches Getratsche über eine angebliche Beziehung abgestritten.

Während Tom Holland dann kurzzeitig mit Olivia Bolton zusammen war, datete Zendaya angeblichen ihren “Euphoria” Co-Star Jacob Elordi (der jetzt übrigens mit Kaia Gerber zusammen ist). Doch jetzt sind Bilder und sogar ein Video aufgetaucht, die das zeigen, was sich “Spider-Man”-Fans schon so lange wünschen: Die beiden Co-Stars küssen sich innig und heizen die Gerüchte, dass sie ein Paar sind, weiter an.

Küssend in Öffentlichkeit gesichtet

Wie Page Six berichtet, haben Paparazzi die beiden Schauspieler in Tom Hollands Auto in Los Angeles gesichtet. Bei einer roten Ampel konnte sich der 25-Jährige offenbar nicht mehr zurückhalten und küsste seine Beifahrerin, Zendaya, innig. Dabei wirkten die beiden sehr vertraut. Um herauszufinden, ob sie aber nun wirklich ein Paar sind oder nicht, müssen wir uns wohl noch gedulden. Denn eine offizielle Bestätigung gab es noch nicht.

Laut Page Six habe man Holland und Zendaya aber bereits vor ihrem heißen Kuss zusammen gesehen. Und zwar während sie das Haus von Zendayas Mutter gemeinsam verlassen haben. Man könnte also meinen, dass es zwischen den beiden schon so ernst ist, dass sie die ihre Eltern kennen.