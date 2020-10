Giiiirls, könnt ihr euch noch an die Stimmungsringe erinnern, die wir zu Schulzeiten so geliebt haben? Wenn wir die Wahl hätten, würden wir die heute eher gegen Klunker von tollen Designern eintauschen. Aber das Konzept der farbwechselnden Ringe ist an sich gar nicht so schlecht: Tatsächlich beeinflusst unsere Stimmung, welche Farbtöne wir für uns wählen. Gleichermaßen verhält es sich mit unserer Persönlichkeit und unserem Sternzeichen. Auch sie bestimmen, welche Farben mit uns harmonieren. Damit ihr in Zukunft einen Anhaltspunkt habt, welche Farben am besten zu eurem Sternzeichen passen, haben wir für euch die wichtigsten Farbschemata zusammengefasst:

1. NEON QUEENS

Für viele Girls sind Neon Farben häufig ein großer Schreck – Sie bilden einen zu krassen Kontrast und können einen schnell blass aussehen lassen. Ganz anders sieht es hier bei den Sternzeichen Wassermann, Zwilling und Löwe aus. Diese drei farbenfrohen Wesen heben sich gerne von der Masse ab und sollten sich auch dementsprechend kleiden. Egal ob ihr euch für den Neon-all-over-Look entscheidet oder nur einzelne Highlights mit Accessoires oder Statement-Pieces setzt, dieser Look wird den Sternzeichen immer eine gewisse Attitude verpassen.

2. PASTELL-EDITION

Sinnlich, verträumt und girly oder eine Farbpracht, die selbst den Regenbogen zum Staunen bringt. Die Sternzeichen Fische, Stier und Krebs sind nicht nur wahrhafte Träumer, sie nehmen ihre traumhaften Farben auch mit in ihren Kleiderschrank. Aber aufgepasst: Das It-Piece muss nicht immer etwas mit Kleidung zu tun haben. Da ihr euer Smartphone sowieso fast immer bei euch trägt, sollte es sich natürlich auch eurem Stil anpassen. Wie wäre es also mit dem neuen Samsung S20 FE, welches es auch in wunderschönen Pastell-Tönen gibt? Und nicht nur das: Dank integrierter hochwertiger Triple-Kamera schießt du auch noch die perfekten #nofilter Bilder. We looooove!

Foto: Samsung

*PSSST: Für alle, die sich nicht entscheiden können gibt es das neue Samsung S20 FE nicht nur in vier Pastell-Farben sondern auch noch in den Farben “Cloud Navy” und “Cloud Red”. 😉

3. ES LEBE SCHWARZ/WEISS

Weniger ist mehr! Die klassischen Farben Schwarz und Weiß sind aus unserem Kleiderschrank nicht mehr wegzudenken. Klar passen die Farben, angefangen bei tiefdunklem Schwarz, leichtem hellgrau bis hin zu Schneeweiß, grundsätzlich zu jedem Typ Frau. Allerdings untermalt es die Persönlichkeit und Ausstrahlung von den Sternzeichen Widder, Jungfrau und Waage ganz besonders. Warum? Die Widder-Frau präsentiert sich beispielsweise selbstbewusst und stark, dabei untermalt ein schwarzer Zweiteiler mit weißer Bluse noch besonders den Auftritt. Graue Mäuschen sind so von gestern!

4. AU NATUREL

So wie Gott uns schuf… fast! Die Rede ist natürlich nicht von Adam und Eva, die sich am liebsten nackt zeigen, sondern von Naturtönen, die in jedem Kleiderschrank zu finden sind. Wir alle lieben sie – Farben, die sich schnell und einfach kombinieren lassen. Aber nicht zu jeder miss passen diese Töne. Die Sternzeichen Skorpion, Schütze und Steinbock profitieren besonders von diesem Farbschema. Egal ob es sich dabei um einen Beige-Ton, Olive-Khaki, Rostfarben oder Off White handelt, sie sind wahre Kombinationswunder und ihr zaubert in Nullkommanix einen trendigen und chicen Look. We <3!