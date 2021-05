Es gibt Menschen, bei denen muss sich immer alles um sie drehen. Und sollten sie einmal nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie glauben zu verdienen, sind sie schnell beleidigt und fühlen sich ignoriert.

Diese Tierkreiszeichen brauchen besonders viel Aufmerksamkeit:

Löwe

Der Löwe sieht sich selbst als den Mittelpunkt des Universums. Kein Wunder also, dass dieses Sternzeichen unglaublich viel Aufmerksamkeit braucht. Er ist ein echter Entertainer und tut alles dafür, um von den anderen Menschen bemerkt zu werden. Genauso wütend wird der Löwe aber auch, wenn er sich nicht wertgeschätzt und ignoriert fühlt. Und das kann sehr schnell passieren. Wenn auch nur für eine kleine Zeit jemand anderes im Mittelpunkt steht, versucht der Löwe alles, um die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu lenken.

Skorpion

Auch der Skorpion liebt die Aufmerksamkeit. Besonders viel tun muss er dafür aber nicht. Denn seine geheimnisvolle Aura und seine mysteriöse Art ziehen jeden Menschen in seinem Umfeld in seinen Bann. Mittlerweile hat sich das Sternzeichen schon so sehr daran gewöhnt im Mittelpunkt zu stehen, dass er sich ignoriert fühlt, sollte das nicht der Fall sein. Auch im Berufsleben versucht der Skorpion immer hervorzustechen. Mit seiner Ellenbogen-Technik schlägt er jeden Konkurrenten in die Flucht.

Zwilling

Der Zwilling ist kommunikativ und liebt es sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Er braucht einfach ständig jemanden um sich. Nur selten sieht man deshalb einen Zwilling allein und meistens ist dieses Sternzeichen auch in einer Beziehung. Von seinem Partner erwartet er vor allem eines: Aufmerksamkeit. Und davon braucht er wirklich viel. Wer den Zwilling in einer Beziehung aber in den Mittelpunkt stellt, wird schnell merken, wie treu er ist. Auch als Freund ist dieses Sternzeichen sehr loyal und würde für seine BFF durchs Feuer gehen.

Widder

Der Widder ist sehr erfolgsorientiert. Sein Leben besteht zum Großteil aus Arbeit und er will hoch hinaus. Für seine harte Arbeit will er aber auch gelobt werden und braucht viel positiven Zuspruch, um die Motivation nicht zu verlieren. Sollte sich das Sternzeichen nicht wertgeschätzt fühlen, wird ihm sein Job sehr schnell egal und er sucht sich nach etwas Neuem um. Er braucht die Aufmerksamkeit, um motiviert zu bleiben. Wer dem Widder das gibt, hat einen treuen Wegbegleiter an seiner Seite, der wirklich jede Aufgabe gründlich und gewissenhaft erledigt.