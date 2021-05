Geduld ist eine Tugend. Aber manche haben oft einfach nicht die Ausdauer und Nervenstärke und sind deshalb weniger belastbar als andere. Oft reichen da schon Kleinigkeiten aus und sie sind extrem gereizt. Das hängt bei den meisten mit dem Geburtsdatum und dem Sternzeichen zusammen.

Denn vor allem diese drei Tierkreiszeichen sind besonders schnell gereizt.

Jungfrau

Jungfrauen haben immer einen ganz genauen Plan. Bei ihnen ist alles durchstrukturiert und hat seine Ordnung. Sobald etwas auch nur ein bisschen anders läuft, als sich die Jungfrau das vorgestellt hat, wird sie unruhig und kann auch schnell mal wütend werden. Und da reichen schon Kleinigkeiten aus, um sie ziemlich schnell auf die Palme zu bringen. Sei es ein Buch, das falsch herum im Regal steht oder ein Fleck am Teppich, der nicht rausgeht, bis hin zu Unpünktlichkeit. Die Liste an Dingen, die die Jungfrau reizen, ist endlos.

Widder

Der Widder weiß genau, was er will. Lange über etwas nachzudenken und eine Entscheidung hinauszuzögern – das kennt dieses Sternzeichen nicht. Stattdessen muss beim Widder immer alles sofort passieren. Dieses Sternzeichen hat keine Geduld und kann deshalb mit Menschen, die nicht sofort wissen, was sie wollen, gar nicht umgehen. Dadurch ist der Widder schnell gereizt und kann richtig launisch werden. Vor allem in Beziehung führt das oft zu Reibungen. Und das fängt schon bei Kleinigkeiten an, wie etwa die Frage danach, was es heute Abend zu essen gibt… In Geduld muss sich der Widder definitiv noch üben.

Steinbock

Der Steinbock ist vor allem im beruflichen Kontext schnell gereizt. Denn er ist ziemlich ehrgeizig und will immer der Beste sein. Sobald Kollegen ihn bremsen, weil sie mit seinem Tempo nicht mithalten können oder etwas nicht so erledigen, wie sich der Steinbock das vorgestellt hat, ist er total gereizt. Er kann einfach nicht verstehen, warum andere Dinge nicht genauso schnell und gut erledigen können, wie er. Denn der Über-Performer unter den Sternzeichen hat nicht nur ziemlich hohe Ansprüche an sich selbst, sondern vor allem auch an die anderen. Er sollte lieber mal einen Gang zurückschalten und endlich lernen, sich auch mal zurückzulehnen.