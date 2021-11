Nun verschärft auch Wien seine Covid-Maßnahmen ab kommender Woche. Bürgermeister Michael Ludwig setzt im Laufe der nächsten Woche auf die 2-G-Plus-Regelung in Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen ab 25 Personen.

Neben geimpft und genesen ist dann auch ein PCR-Test notwendig.

Verschärfte Covid-Maßnahmen in Wien ab kommender Woche

Nachdem Gesundheitsminister Mückstein bei der gestrigen Pressekonferenz die Lockdown-Bestimmungen für Ungeimpfte in Oberösterreich und Salzburg bekannt gegeben hatte, werde Wien seine Maßnahmen ebenfalls verschärfen. Gestern teilte auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig weitere verschärfte Corona-Maßnahmen mit.

Im Laufe der nächsten Woche werde in der Nachtgastronomie und bei Zusammenkünften ab 25 Personen die 2-G-Plus-Regelung gelten. Das heißt, neben geimpft und genesen muss zusätzlich ein PCR-Test vorgewiesen werden, der nicht älter sein darf als 48 Stunden. Außerdem werde die FFP2-Maskenpflicht wieder ausgeweitet. In nicht privaten Innenräumen und am Arbeitsplatz muss dann eine FFP2-Maske bei engem Kontakt mit anderen Personen getragen werden. Des Weiteren muss auch wieder in der Gastronomie eine Maske abseits des eigenen Platzes augesetzt werden. Überall dort, wo die 2-G-Plus-Regel gilt, herrscht allerdings keine Maskenpflicht. Das gilt zum Beispiel neben der Nachtgastronomie auch für Kulturveranstaltungen wie Kinos, Theater oder die Staatsoper.

Änderungen bei der Impfung

Auch was die Impfung betrifft, werden weitere Maßnahmen gesetzt. In Bezug auf die Impfung teilte der Bürgermeister Wiens mit, dass geimpfte Personen nun schon nach vier Monaten ihren dritten Stich abholen können. Dies war zuvor erst nach sechs Monaten möglich. Ab Montag startet ebenso die Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren im Austria Center Vienna. Die Anmeldung hierfür beginnt ab heute (am 13.11.21). Ein Lockdown für Ungeimpfte ist in dem Wiener Maßnahmen-Paket nicht enthalten.