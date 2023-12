Ihr habt mal wieder keine Ahnung, womit ihr eure Boyfriends dieses Jahr zu Weihnachten überraschen wollt? Keine Sorge! Wir haben den ultimativen Christmas-Guide für euch, mit dem euch eure Entscheidung bestimmt leichter fällt, was dieses Jahr unter dem Baum liegt.

Damit geht der Girlfriend- oder Boyfriend-Award in diesem Jahr mit Sicherheit an euch!

1. Für Gemütliche: Socken von Burlington

Klassiker sind nicht umsonst Klassiker. Wir finden ja: Socken gehen immer. Denn jeder verliert im Laufe des Jahres unzählige Füßlinge. Oder sie gehen einfach kaputt. Wer auf der Suche nach einer besonderen Sockenausführung ist, sollte sich bei Burlington umsehen. Dort gibt es auch in diesem Jahr wieder einige X-Mas-Sets mit weihnachtlichen Motiven. Erhältlich im Store und online, für 28 Euro.

2. Für Tech-Lover: Ear Buds von Samsung

Ähnlich wie bei Socken neigen unsere Boyfriends auch dazu, im Laufe der Zeit ihre kabellosen Kopfhörer zu verlegen. Höchste Zeit also, ihnen welche zu schenken, auf die sie wirklich gut aufpassen. Die Galaxy Buds FE von Samsung machen nicht nur Dauer-Musik-Hörern Freude (die durchgehende Laufzeit beträgt sechs Stunden), sondern auch Ruhe-Liebenden. Dafür sorgt die Geräuschunterdrückung! Zu bestellen online, um 109 Euro.

3. Für Abenteuerlustige: Kurztrips mit mydays

Zeit zu zweit ist immer noch die schönste Art, um seine Beziehung lebendig zu halten. Wie wäre es also mit einem Büchlein, gefüllt mit unzähligen Ideen, für Kurztrips und Übernachtungen an besonderen Orten? mydays hat da genau das Richtige zur Auswahl! In der Ausführung „Einzigartige Nächte“ sind nicht nur viele tolle Inspirationen (von Bubble Hotel bis Holzfässer), sondern auch ein Gutschein für eine Übernachtung – teilweise auch inklusive Frühstück, für zwei Personen. Zu bestellen online, für 189,90 Euro.

4. Für Hungrige: Sandwichtoaster von Russell Hobbs

Ein Geschenk, hinter dem mehr steckt, als man glaubt? Yes, please! Der Sandwichtoaster von Russell Hobbs kann nämlich nicht nur knusprige Toasts mit geschmolzenem Käse kreieren, sondern auch Waffeln zaubern und Gemüse oder Fleisch grillen. Mit anderen Worten: Das sollte in keinem Haushalt fehlen. Zu kaufen online, um 55,99 Euro.

5. Für Genießer: Whiskey von Whiskey Haider

Zu einem edlen Tropfen sagt selten jemand „nein“. Vor allem dann nicht, wenn er aus dem Waldviertel stammt und – selbst produziert ist. Etwa der „Rare Dark Rye Malt“ von Whiskey Haider, der insgesamt sechs Jahre im Fass gereift ist und besonders intensive Aromen hat. Eine Flasche mit einem halben Liter ist online, für 52 Euro erhältlich.

6. Für Stylische: Sonnenbrille von Mister Spex

Lust, die Sonnenbrillensammlung eurer Boyfriends zu erweitern? Mister Spex hat eine große Auswahl an Sunnies. Etwa die edle Ausführung von Cazal, mit goldenem Rahmen und blass-schwarzen Gläsern. Erhältlich im Store und online, für 359,95 Euro.

7. Für Praktische: Rucksack von Ucon Acrobatics

Wenn eure Partner viel Wert auf Nachhaltigkeit legen, könnt ihr euch mal bei Ucon Acrobatics umsehen. Mit ihrer neuen Lotus Infinity Line widmet sich das Berliner Label dem Abfallproblem der Modeindustrie und stellt Rücksäcke her, die zu 82 Prozent aus recycelter Altkleidung und zu 18 Prozent aus industriellem Abfall der Textilproduktion bestehen. Zu kaufen online, ab 109,99 Euro.

8. Für Feinschmecker: Genuss-Box von Domäne Wachau

Genuss zum Verschenken: In einer der Geschenkboxen von Wein & Co versteckt sich eine Wachauer Vielfalt. Von einem Grünen Veltliner bis zu einem für die Wachau typischen Marillen-Nektar, süßen Honig vom Kellerberg und Senf vom Riesling. Zu kaufen im Store und online, für 29,99 Euro.