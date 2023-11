Nach nur sechs Monaten Ehe haben sich Promi-Stylist Chris Appleton und Schauspieler Lukas Gage getrennt. Offenbar soll es Appleton gewesen sein, der die Scheidung eingereicht hat, wie es laut US-Medien heißt.

Der angebliche Grund: Unüberbrückbare Differenzen.

Chris Appleton lässt sich von Lukas Gage scheiden

Die Beziehung zwischen Chris Appleton, dem Haus- und Hofstylist von Kim Kardashian und Schauspielstar Lukas Gage („The White Lotus“, „Euphoria“, „You“) scheint genauso schnell vorbei zu sein, wie sie begonnen hat. Erst Anfang dieses Jahres machten sie ihre Liebe öffentlich. Im Februar folgte bereits die Verlobung und im April schließlich die Hochzeit in Las Vegas, bei der natürlich auch Kim mit dabei war. Jetzt der Schocker: Nur sechs Monate, nachdem sich das Paar das Ja-Wort gegeben hat, soll alles schon wieder vorbei sein.

Kim Kardashian riet zu Ehevertrag

Wie TMZ berichtet, habe Appleton vergangenen Montag (13.11.2023) die Scheidungspapiere eingereicht. Als Grund soll der 40-Jährige „unüberbrückbare Differenzen“ genannt haben. Dabei wurde die romantische Zeremonie erst in der aktuellen Staffel von „The Karadashians“ ausgestrahlt. Kurz, bevor die beiden Männer zum Traualtar schritten, hat Kim ihnen dazu geraten, einen Ehevertrag aufzusetzen. Nachdem beide den Vorschlag akzeptiert hatten, dürfte die Blitz-Ehe nun auch unkompliziert zu Ende gehen.

Appleton hat alles versucht, damit die Ehe funktioniert

Wie ein Insider gegenüber TMZ verrät, soll Chris Appleton für die Beziehung gekämpft haben. „Er hat alles versucht, damit die Ehe funktioniert, aber er musste die beste Entscheidung für seine Zukunft treffen“, so die anonyme Quelle. Vor wenigen Monaten schwärmte Lukas Gage noch über seinen Verlobten. In einem Auftritt in der Today Show sprach er in den höchsten Tönen von Chris. „Ich bin sehr glücklich und sehr verliebt. Er ist ein gutaussehender Mann“, so Gage. Den wahren Grund der Trennung kennen also wohl nur die beiden.